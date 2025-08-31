হোম > সারা দেশ > রংপুর

মবের হাতে বাবা নিহত, স্কুল ছেড়ে জুতা সেলাইয়ে কিশোর

শিপুল ইসলাম, রংপুর 

জয় রবিদাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

চোর সন্দেহে পিটুনিতে নিহত সেই রূপলাল রবিদাসের কিশোর বয়সী ছেলে জয় রবিদাসকে এখন পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। স্কুল বাদ দিয়ে তাকে এখন তার বাবার পুরোনো যন্ত্রপাতি নিয়ে সংসারের দায় মেটাতে জুতা সেলাই করতে দেখা গেছে। রংপুরের তারাগঞ্জ বাজারে ফুটপাতে রাখা পুরোনো কাঠের চৌকিতে বসে জুতা সেলাইয়ের কাজ করে সে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তারাগঞ্জ-কিশোরগঞ্জ সড়কের ধারে বাজার এলাকায় এ চৌকিই ছিল তার বাবা রূপলাল রবিদাসের জীবনের অবলম্বন। দিনে জুতা সেলাই করতেন, রাতে স্বপ্ন দেখতেন—ছেলেকে একদিন শিক্ষক হিসেবে দেখতে পারবেন। কিন্তু ৯ আগস্ট রাতে ‘ভ্যান চোর সন্দেহে’ মবের হাতে প্রাণ যায় রূপলাল ও তাঁর ভাগ্নে জামাই প্রদীপ লালের। সেদিন থেকে বাবার অসমাপ্ত লড়াইয়ের ভার কাঁধে নিতে হয়েছে স্কুলপড়ুয়া জয়কে। জয় এখন আর স্কুলের বেঞ্চে বসে না। সকাল ১০টা থেকে বিকেল পর্যন্ত বাজারে বসে জুতা সেলাই করে। আয় হয় তিন শ টাকার মতো। সে টাকায় পাঁচজনের সংসার—মা, ঠাকুরমা ও দুই বোনের মুখে খাবার তুলে দিতে হয় তার।

জয় বলে, ‘বাবা বেঁচে থাকলে হয়তো আজও স্কুলে যেতাম। তিনি স্বপ্ন দেখতেন আমি শিক্ষক হব। কিন্তু এখন সুই-সুতো হাতে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। আমার পড়াশোনা হবে কি না, জানি না, তবে দুই বোনকে পড়াতে চাই।’

জয়ের মা ভারতী রানী বলেন, ‘ঘরে খাবার নাই, আমার ওষুধের প্রয়োজন। সংসারে আর কোনো পুরুষ নেই, জয়ই ভরসা। ছোট ছেলেটা স্কুল বাদ দিয়ে জুতা সেলাই করছে—এটা ভাবতেই বুক ফেটে যায়। স্বামীকে যারা মেরেছে, তারা শুধু আমার স্বামীকেই নয়, আমাদের সুখ-শান্তিকেও মেরে ফেলেছে।’

জয়ের বড় বোন নুপুর রানী বলেন, ‘বাবা থাকলে ভাইকে এমন কষ্ট করতে হতো না। এখন তার রোজগারেই সংসার চলছে। উপায় থাকলে আমরা কখনোই জয়কে এই বয়সে কাজ করতে দিতাম না।’

রূপলালের মা লালিচা রানী বলেন, ‘নাতি-নাতনিরা আজ এতিম হয়া গেল। ছোটটা সারাক্ষণ বাপোক ডাকে কান্দে, বড়টাও রাতে ঘুমায় না। ইউএনও স্যার আর বিএনপি যে টেকা দিছে, সেইডা বড় নাতির বিয়ার জন্য জমা রাখছি। কিন্তু সংসার চালানোর আর কোনো উপায় নাই।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী মেহেদী হাসান বলেন, ‘রূপলাল প্রায় এক যুগ আমার দোকানের সামনে বসে জুতা সেলাই করেছেন। খুব সৎ মানুষ ছিলেন। সব সময় সন্তানদের পড়াশোনা নিয়ে ভাবতেন। আজ তাঁর জায়গায় ছেলেকে বসতে দেখে মনে হয়—এটা শুধু একটি পরিবারের নয়, সমাজেরও পরাজয়।’

তারাগঞ্জ সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র জয় রবিদাস। বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক মুসা সরকার বলেন, ‘আমাদের ছাত্র জয়কে রাস্তায় জুতা সেলাই করতে দেখে মন ভেঙে গেছে। বাবাকে হারানোর কারণেই তাকে পড়াশোনা ছেড়ে সংসারের দায়িত্ব নিতে হলো। এ দৃশ্য সমাজের জন্য এক বড় শিক্ষা।’

তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক বলেন, ঘটনায় জড়িত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্যদের ধরতেও অভিযান চলছে। প্রকৃত দোষীরা কেউ ছাড় পাবেন না।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুবেল রানা জানান, রূপলালের পরিবারকে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক লাখ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে, আরও সহযোগিতার পরিকল্পনা রয়েছে।

৯ আগস্ট রাতে রূপলাল রবিদাস (৪৮) ও তাঁর ভাগনে জামাই প্রদীপ লাল রবিদাস (৪৭) ব্যাটারিচালিত ভ্যানে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তারাগঞ্জের সয়ার ইউনিয়নের বুড়িরহাট বটতলায় তাঁদের ভ্যান চোর সন্দেহে আটক করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিছু সময়ের মধ্যে মব গড়ে ওঠে এবং পিটিয়ে হত্যা করা হয় দুজনকে। ১০ আগস্ট রূপলালের স্ত্রী ভারতী রানী তারাগঞ্জ থানায় মামলা করেন, যেখানে অজ্ঞাতনামা ৭০০ জনকে আসামি করা হয়। ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে এখন পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

