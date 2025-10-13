হোম > সারা দেশ > রংপুর

ছাত্রদলের দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১০

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ছাত্রদলের দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার (১২ অক্টোবর) রাতে পৌর শহরে এ সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন পথচারী বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিরা পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব জীবন হামিদ এবং ছাত্রদল কর্মী শ্রাবণ ও শুভ পক্ষের মধ্যে কয়েক দিন ধরে মেয়ে বন্ধু নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে গতকাল সন্ধ্যায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। পরে আবারও দ্বিতীয় দফায় পূর্ব চৌরাস্তায় দুই পক্ষে সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পীরগঞ্জ থানার দায়িত্বরত উপপরির্দশক আব্দুল হালিম জানান, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

