হোম > সারা দেশ > রাঙ্গামাটি

কাপ্তাইয়ে গবেষণা কেন্দ্রে চিনাল-১ চাষে সফলতা

কাপ্তাই (রাঙামাটি) প্রতিনিধি

পরীক্ষামূলক চাষে গাছে ধরেছে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, সোনালি হলুদ রঙের চিনাল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত চিনাল-১-এর বীজ উৎপাদন ও পরীক্ষামূলক চাষে সফলতা পেয়েছেন। বীজ রোপণের মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে এই জাতের উল্লেখযোগ্য ফলন হয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।

শুক্রবার সকালে গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, এক বিঘা জমিতে শতাধিক চিনালগাছে একাধিক ফল ঝুলছে। প্রতিটি গাছে পাঁচ-ছয়টি ফল রয়েছে।

কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন, চিনাল-১ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল দেখতে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, রং সোনালি হলুদ। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৩ থেকে ১.৪ কেজি। স্বাদ হালকা মিষ্টি, সুগন্ধিযুক্ত ও আঁশবিহীন।

জিয়াউর রহমান আরও বলেন, চলতি বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিঘা জমিতে প্রথম বীজ রোপণ করা হয়। আড়াই মাসের মাথায় গাছে ফল আসে। হেক্টরপ্রতি ফলন হয়েছে ১৯ টন। রবি ও খরিপ—দুই মৌসুমেই এর চাষ করা যায়। সারা বছর গাছে ফুল আসে এবং ৭০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে ফল পেকে যায়।

সম্পর্কিত

পাহাড়ে ভুট্টা চাষে ভালো ফলন পেলেন কৃষক জয়নাল

নারী সমাবেশে কাপ্তাইয়ের ইউএনও: বাল্যবিবাহ বন্ধ করে নারীকে স্বাবলম্বী করতে হবে

ঋণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তে লংগদু কৃষি ব্যাংকে দুদকের অভিযান

রাঙামাটিতে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা স্থগিত

আজ থেকে রাঙামাটিতে ৩৬ ঘণ্টার হরতাল শুরু

হাতির আনাগোনা বাড়ায় ৩ কিলোমিটার সড়কে যান চলাচলে সতর্কতা জারি

কাপ্তাইয়ে ভাঙন রোধে আরসিসি ব্লক স্থাপন

কেপিএমে শ্রমিক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ে গেট মিটিং

কাপ্তাইয়ে বন্য হাতির আক্রমণে বৃদ্ধার মৃত্যু, আরও একজন আহত

কাপ্তাই জাতীয় উদ্যানে ১৫ কেজি ওজনের অজগর সাপ অবমুক্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা