কাপ্তাইয়ে গবেষণা কেন্দ্রে চিনাল-১ চাষে সফলতা

রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা উচ্চ ফলনশীল নতুন জাত চিনাল-১-এর বীজ উৎপাদন ও পরীক্ষামূলক চাষে সফলতা পেয়েছেন। বীজ রোপণের মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে এই জাতের উল্লেখযোগ্য ফলন হয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকেরা।
শুক্রবার সকালে গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, এক বিঘা জমিতে শতাধিক চিনালগাছে একাধিক ফল ঝুলছে। প্রতিটি গাছে পাঁচ-ছয়টি ফল রয়েছে।
কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন, চিনাল-১ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল দেখতে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, রং সোনালি হলুদ। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১.৩ থেকে ১.৪ কেজি। স্বাদ হালকা মিষ্টি, সুগন্ধিযুক্ত ও আঁশবিহীন।
জিয়াউর রহমান আরও বলেন, চলতি বছরের ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিঘা জমিতে প্রথম বীজ রোপণ করা হয়। আড়াই মাসের মাথায় গাছে ফল আসে। হেক্টরপ্রতি ফলন হয়েছে ১৯ টন। রবি ও খরিপ—দুই মৌসুমেই এর চাষ করা যায়। সারা বছর গাছে ফুল আসে এবং ৭০ থেকে ৮০ দিনের মধ্যে ফল পেকে যায়।