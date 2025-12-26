টানা ছুটিতে কাপ্তাইয়ে পর্যটকদের ভিড়, কর্ণফুলী নদী আর লেক-পাহাড়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ

রাজধানীর মিরপুর থেকে রাঙামাটির কাপ্তাই শিলছড়ি নিসর্গ রিভার ভ্যালিতে বেড়াতে এসেছেন ব্যবসায়ী কাউছার এবং তাঁর বোন সাদিয়া আফরিন মুন্নি। তাঁরা বলেন, ‘গতকাল বৃহস্পতিবার পরিবারের সদস্যরা মিলে রাঙামাটিতে বেড়াতে এসেছি। আজ শুক্রবার কাপ্তাইয়ের নিসর্গ রিভার ভ্যালি অ্যান্ড পড হাউস দেখতে এলাম। সত্যিই এটা খুব সুন্দর। থাইল্যান্ডের আদলে গড়ে তোলা এই পড হাউসগুলো থেকে কর্ণফুলী নদীর দৃশ্য দেখতে অপরূপ লাগছে।’ এ সময় কথা হয় তাঁদের সফরসঙ্গী সেলিনা খাতুন ও মো. জসিমের সঙ্গে। তাঁরা বলেন, ‘কাপ্তাইয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কাপ্তাইয়ের পাহাড়, কাপ্তাই লেক এবং কর্ণফুলী নদীর সৌন্দর্যে আমরা মুগ্ধ।’
বড়দিনের ছুটির সঙ্গে শুক্র ও শনিবার মিলে তিন দিনের ছুটি পেয়ে অনেকে কাপ্তাইয়ে বেড়াতে এসেছেন। আজ শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাপ্তাই শিলছড়ি নিসর্গ রিভার ভ্যালি, শিলছড়ি ফ্লোটিং প্যারাডাইস, চন্দ্রলোক ক্যাম্পিং সাইট অ্যান্ড রিসোর্ট ও বনশ্রী পর্যটন কেন্দ্র, ওয়াগ্গাছড়া প্যানোরোমা জুম রেস্তোরাঁ, নৌবাহিনী পরিচালিত লেক প্যারাডাইস, সেনাবাহিনী পরিচালিত লেকশোর পিকনিক স্পটসহ বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র ঘুরে পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ছে। কোথাও কোনো রিসোর্ট খালি নেই। কেউ বোট নিয়ে লেকে ভ্রমণ করছেন। কেউ লেক পাহাড়ের ছবি তুলছেন।
টানা তিন দিনের ছুটি ঘিরে পর্যটনকেন্দ্রগুলো মাসখানেক আগেই অগ্রিম বুকিং হয়েছে বলে জানান শিলছড়ি নিসর্গ রিভার ভ্যালি অ্যান্ড পড হাউসের ম্যানেজার মিনহাজ উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘কর্ণফুলী নদীর তীরে নির্মিত নিসর্গ রিভার ভ্যালির পড হাউস দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছেন পর্যটকেরা। আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত আমাদের সবগুলো কটেজ বুকিং আছে।’
কাপ্তাই শিলছড়ি ফ্লোটিং প্যারাডাইসের প্রতিষ্ঠাতা হাজি মোহাম্মদ মইন উদ্দিন জুয়েল বলেন, ‘মাঝখানে কর্ণফুলী নদী আর দুই পাশে রাম-সীতা পাহাড় দেখতে আসছেন পর্যটকেরা। এখানে আমাদের রেস্টুরেন্টে কাপ্তাই লেকের মাছসহ পাহাড়ি খাবার খেতে এই ছুটিতে বহু পর্যটক আসছেন।’
চট্টগ্রামের রাউজান থেকে কাপ্তাইয়ে বেড়াতে এসেছেন রাউজান প্রেসক্লাবের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক লেখক ও কলামিস্ট ডা. সুপন বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি কাপ্তাইয়ের প্রতিটি পরতে পরতে সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে। আমি বাংলাদেশের সকলকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানাই।’
কক্সবাজার থেকে বেড়াতে আসা পল্লী বিদ্যুতের কর্মী বিটু বলেন, ‘কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলী নদীর স্বচ্ছ জলরাশি আমাদের মুগ্ধ করেছে।’
কাপ্তাই নৌ বাহিনী পরিচালিত লেক প্যারাডাইসে বেড়াতে আসা শিক্ষার্থী পার্বতী বলেন, ‘আমরা বন্ধুরা মিলে বেড়াতে এসেছি, আসলে এই জায়গাটা খুব সুন্দর।’
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিচালিত কাপ্তাই লেক শোতে কথা হয় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ থেকে আসা পর্যটক আবদুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘এখানে পরিবার নিয়ে বেড়াতে এসেছি। কাপ্তাইয়ের প্রকৃতি খুবই সুন্দর। কাপ্তাই লেক এবং পাহাড় দেখে মুগ্ধ হয়েছি।’
কাপ্তাই লেক প্যারাডাইস পিকনিক স্পটের ফল বিক্রেতা এ আর খান বলেন, এই পর্যটনকেন্দ্রের বাইরে প্রচুর পাহাড়ি আনারস পাওয়া যায়। এগুলো পর্যটকদের কাছে বেশ পছন্দের।
কাপ্তাই এসএসডি বোট ঘাট এবং কাপ্তাই লেকশোর বোট ঘাটের চালক খায়রুল ইসলাম এবং মো. জুয়েল বলেন, টানা ছুটিতে কাপ্তাইয়ে বহু পর্যটক এসেছে। পর্যটকেরা বোটে করে কাপ্তাই লেক ভ্রমণ করছেন।