পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন ও পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের গঠন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাঙামাটি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোহাম্মদ রহুল আমিন।
এতে অভিযোগ করা হয়, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২৭ বছর অতিবাহিত হলেও এর মূল ধারাগুলো এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বিশেষ করে, ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচন বিধিমালা না হওয়ায় আজ পর্যন্ত পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, নবনির্বাচিত সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী ও একজন প্রতিমন্ত্রী (মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন) শপথ নিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এটি পার্বত্য চুক্তির ‘ঘ’ খণ্ডের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, উপজাতিদের মধ্য হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করার কথা থাকলেও বর্তমানে প্রতিমন্ত্রী পদে অ-উপজাতি নিয়োগ দেওয়াকে চুক্তির সাংঘর্ষিক ও বিধিবহির্ভূত বলে মনে করছেন তাঁরা।
স্মারকলিপির দাবিগুলো হলো—প্রতিমন্ত্রী পদ থেকে মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে প্রত্যাহার করা। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী পদে নতুন করে উপজাতি কাউকে পদায়ন না করা। একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া।
এতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, একদিকে ১৯০০ সালের ব্রিটিশ শাসনবিধি বলবৎ থাকা এবং অন্যদিকে ‘অপারেশন উত্তরণ’-এর মতো সেনাশাসিত ব্যবস্থার কারণে পাহাড়ের সাধারণ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলায় স্থবিরতা বিরাজ করছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবন চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।
স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন রাঙামাটির সাবেক সংসদ সদস্য ঊষাতন তালুকদার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের (পার্বত্য অঞ্চল) সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিজয় কেতন চাকমা, বিশিষ্ট লেখক শিশির চাকমা ও অ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান। নেতারা আশা প্রকাশ করেন, সরকার দ্রুত এই সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।