লালপুরে একসঙ্গে ৫ সন্তান প্রসব প্রসূতির

নাটোরের লালপুরে এক গৃহবধূ একসঙ্গে পাঁচ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে রেশমা খাতুন (২৩) নামের ওই নারী একসঙ্গে পাঁচ সন্তান জন্ম দেন। ওই গৃহবধূ উপজেলার সাইপাড়া (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের দিনমজুর আসিব হোসেন সবুজের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে রামেক হাসপাতালে গৃহবধূর প্রসববেদনা শুরু হয়। তখন চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সিজারিয়ান অপারেশন ছাড়াই নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে রেশমা খাতুন একসঙ্গে পাঁচ সন্তানের জন্ম দেন। সন্তানদের মধ্যে তিনজন পুত্র ও দুজন কন্যাসন্তান। জন্মের পর রাত ১১টার দিকে এক পুত্রসন্তান ও এক কন্যাসন্তান মারা যায়।

সাইপাড়া গ্রামের শিক্ষক মকবুল হোসেন জানান, আজ বুধবার (১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সাইপাড়া গ্রামে জানাজা শেষে শিশু দুটির দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে নবজাতকদের বাবা আসিব হোসেন সবুজ জানান, সন্তানদের মা রেশমা সুস্থ রয়েছেন, তাঁদের নবজাতকেরা জন্মের পর থেকে কিছুটা দুর্বল। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা ও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে।

আসিব হোসেন সবুজ আরও জানান, তিনি ঈশ্বরদী মিলিটারি ফার্মে ৪৪৫ টাকায় দিনমজুরের কাজ করেন। আর্থিকভাবে তিনি দুর্বল। তাঁর পক্ষে সন্তানদের ব্যয়ভার বহন করা কঠিন। তিনি স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য দোয়া চেয়েছেন। সে সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

