রাজশাহীতে ট্রাকচাপায় শিশু নিহত, মহাসড়ক অবরোধ

রাজশাহীতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে ট্রাকচাপায় পিষ্ট হয়ে সাদ আলী (১০) নামের এক শিশু মারা গেছে। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে শহরের লিলিহল মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনার পর ক্ষুব্ধ লোকজন রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ থাকায় দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।
নিহত সাদ আলীর বাবার নাম লিয়াকত আলী লিটন। তিনি একজন এনজিও কর্মী। তাঁদের গ্রামের বাড়ি লালমনিরহাট জেলায়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানায়, দুপুরে মোটরসাইকেলযোগে শিশু সাদ আলী ও তাঁর বাবা লিয়াকত আলী লিটন আমচত্বর এলাকা থেকে কাশিয়াডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। তারা লিলিহল মোড়ে পৌঁছানোর পর পেছন দিক থেকে আসা একটি ট্রাক হঠাৎ মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়।
এতে সাদ আলী মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে সড়কে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে একই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক দ্রুত গাড়িটি নিয়ে সটকে পড়েন।
কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আজিজুল বারী বলেন, ট্রাকটি শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি জানান, বেলা দেড়টা থেকে পৌনে ৩টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরুদ্ধ ছিল। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং যান চলাচল শুরু হয়।