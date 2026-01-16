প্রতীক বরাদ্দের আগেই ফেসবুকে প্রচার, প্রার্থীকে আদালতে তলব

প্রতীক বরাদ্দের আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভোটের প্রচার করায় রাজশাহী-২ (সদর) আসনের এবি পার্টির প্রার্থী মু. সাঈদ নোমানকে আদালতে তলব করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি। রোববার (১৮ জানুয়ারি) তাঁকে সশরীর আদালতে হাজির হয়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় গত বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাজশাহী-২ আসনের নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির পক্ষে রাজশাহীর সিনিয়র সিভিল জজ মো. শাহীন কবীর এবি পার্টির প্রার্থী মু. সাঈদ নোমানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। একই সঙ্গে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে তাঁকে রোববার বেলা ১১টায় তাঁর আদালতে তলব করেন।
নোটিশে বলা হয়, ‘নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির নজরে এসেছে যে ভোটের জন্য প্রচার করার আইনে নির্ধারিত সময়ের আগেই মু. সাঈদ নোমান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ব্যবহার করে ভোটের প্রচার করে যাচ্ছেন, যা সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর ১৮ বিধির বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তাই কেন তাঁর এমন কার্যক্রম নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য করে এ ব্যাপারে সুপারিশসহ প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পাঠানো হবে না, সে বিষয়ে আদালতে সশরীর উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্য বা ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য ওই প্রার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হলো।’