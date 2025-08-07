সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বাড়ছে

পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টির কারণে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত সোমবার (৪ আগস্ট) থেকে পানি বাড়তে শুরু করেছে। এতে নদীতীরবর্তী পাঁচ উপজেলা সিরাজগঞ্জ সদর, কাজীপুর, বেলকুচি, শাহজাদপুর ও চৌহালীতে ভাঙন-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।
নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে এসব এলাকার নিম্নাঞ্চলের আবাদি জমি ও ফসল তলিয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে বসতবাড়িও। স্থানীয়রা বলছেন, প্রতিবছরই বর্ষায় এমন অবস্থা হয়। আগাম ব্যবস্থা না নিলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বাড়বে।
সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী হাফিজুর রহমান জানান, আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় যমুনার পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে ৯ সেন্টিমিটার বেড়ে বিপৎসীমার ১৫৪ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর কাজীপুর পয়েন্টে পানি বেড়েছে ৩ সেন্টিমিটার, যা এখনো বিপৎসীমার ১৯১ সেন্টিমিটার নিচে রয়েছে।
পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপসহকারী প্রকৌশলী আরও জানান, আপাতত বন্যার শঙ্কা না থাকলেও পানি বাড়ার প্রবণতা অব্যাহত থাকলে পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে।