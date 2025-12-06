সিরাজগঞ্জে ৪৩ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ৩

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কড্ডারমোড় এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে ৪৩ কেজি গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ।
শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দুপুরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় জেলা পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বেলকুচি উপজেলার সমশের আলীর ছেলে মো. রেজাউল করিম, কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারী উপজেলার নইম উদ্দিনের ছেলে মো. মামুন মিয়া এবং একই উপজেলার মো. নুর হোসেনের ছেলে মো. মাসুদ রানা।
সংবাদ সম্মেলনে সিরাজগঞ্জ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. হাফিজুর রহমান বলেন, আজ শনিবার ভোর ৫টা ২০ মিনিটে কড্ডারমোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় একটি পিকআপ ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে ৪৩ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।