রাকসু নির্বাচন: ছাত্রদল ও শিবিরের প্যানেল, আছেন ফুটবলার নার্গিস

রাবি প্রতিনিধি  

রাকসু ভবন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। কেন্দ্রীয় সংসদে ভিপি পদে ছাত্রদলের লড়বেন লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষা বর্ষের শিক্ষার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির। জিএস পদে প্রার্থী হচ্ছেন নাফিউল ইসলাম জীবন ও এজিএস পদে জাহিন বিশ্বাস এষা। এই প্যানেলে ক্রীড়া সম্পাদক পদে লড়বেন বাংলাদেশ মহিলা জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নার্গিস খাতুন।

গতকাল রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান এই প্যানেল ঘোষণা করেন। এ সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী, সাধারণ সম্পাদক সরদার জহুরুলসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্যানেলে আরও রয়েছেন সহক্রীড়া সম্পাদক মাহফুজুর রহমান শাওন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল কাফী, সহসাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহরিয়ার আলম অধী, মহিলাবিষয়ক সম্পাদক স্বপ্না আক্তার, সহমহিলাবিষয়ক সম্পাদক নুসরাত ঈশিতা, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক গাজী ফেরদৌস হাসান, সহতথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রেদোয়ানুল ইসলাম হৃদয়, মিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক রাফায়েতুল ইসলাম রাবিত, সহমিডিয়া ও প্রকাশনা সম্পাদক নূর নবী।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে মারুফ হোসেন, সহবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক নাইমুল ইসলাম নাঈম, বিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহবিতর্ক ও সাহিত্যবিষয়ক সম্পাদক জিসান বাবু, পরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক এ আর রাফি খান, সহপরিবেশ ও সমাজসেবা সম্পাদক কুঞ্জশ্রী রায় সুলগ্ন। সদস্য পদে লড়বেন মিনারুল ইসলাম, সাইদ হাসান ইবনে রুহুল, মাহবুব মোর্শেদ ও মো. আশরাফুল ইসলাম।

রাকসুর পাশাপাশি ১৭টি হল সংসদের প্যানেলও চূড়ান্ত করেছে ছাত্রদল।

ফুটবলার নার্গিস ক্রীড়া সম্পাদক পদে

নার্গিস খাতুন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। দেশে ও দেশের বাইরে খেলার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়ার মান এগিয়ে নেওয়ার আগ্রহের কথা জানান এই খেলোয়াড়।

নার্গিস বলেন, ‘২০১১ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টুর্নামেন্টের মধ্য দিয়ে ফুটবলে যাত্রা শুরু করি। এরপর বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা ফুটবল দল ও বসুন্ধরা কিংসের হয়ে খেলেছি। জাতীয় দলের হয়ে বয়সভিত্তিক থেকে শুরু করে মূল দলে ২০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলেছি এবং বেশ কয়েকটিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। ফুটবলের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট, ভলিবল ও অ্যাথলেটিকসেও অংশ নিয়েছি।’ নার্গিস বলেন, ‘অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমি চাই খেলোয়াড়েরা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজেদের তুলে ধরুক।’

‘ছাত্রলীগ থেকে শিবিরে’

রাকসু নির্বাচনে মতিহার হল সংসদে শিবিরের হয়ে প্রার্থিতা ঘোষণা দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক নেতা সিদ্দিকুর রহমান। তিনি অর্থনীতি বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। সিদ্দিকুর রহমান ২০২২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের উপ-আপ্যায়নবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। বিষয়টি জানাজানি হলে সমালোচনার মুখে সিদ্দিকুর মনোনয়নপত্র দাখিল থেকে বিরত থাকেন। তবে সিদ্দিকুর বলেন, ‘এটার কোনো সত্যতা নেই। আমি আগে হলেই ছিলাম না।’

প্রার্থিতা থেকে সরে আসার বিষয়ে সিদ্দিকুর বলেন, ‘আমার পরীক্ষা ও নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপাতত নির্বাচন করব না।’

লতিফ হলে প্রার্থী ছাত্রলীগের নেতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আব্দুল লতিফ হলে এক ছাত্রলীগ নেতা স্বতন্ত্র হিসেবে সহসভাপতি (ভিপি) পদে লড়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর নাম তাজউদ্দীন আহমেদ। তিনি লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের লতিফ হলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে ছিলেন।

গতকাল রোববার রাতে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক সেতাউর রহমান জানান, রোববার মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় পর্যন্ত রাকসুর ২৩টি পদে ২৫৯, সিনেটে ৫টি ছাত্র প্রতিনিধি পদে ৬২ এবং ১৭টি হলের মধ্যে ১৬টি হলের ছাত্র সংসদে ৫৫৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

তফসিল অনুযায়ী, ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর বাছাই; ১০ সেপ্টেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ; ১১ সেপ্টেম্বর আপত্তি গ্রহণ; ১৩ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার এবং ১৪ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব একাডেমিক ভবনে ভোট গ্রহণ করা হবে।

