পদ্মায় চরের আতঙ্ক কাঁকন বাহিনী

রাজশাহী-পাবনা-কুষ্টিয়া
রাজশাহী, পাবনা ও কুষ্টিয়ার পদ্মার চরে এখন মূর্তিমান আতঙ্কের নাম কাঁকন বাহিনী। এই বাহিনীর সদস্যদের বালুমহাল দখল, চরদখল আর চাঁদাবাজির কারণে অতিষ্ঠ কয়েকটি উপজেলার মানুষ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বারবার অভিযান চালিয়েও একাধিক মামলার আসামি সন্ত্রাসী কাঁকনের হদিস পায়নি। তাই এই বাহিনীর সদস্যরা একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।
সর্বশেষ গত সোমবার রাজশাহীর বাঘা উপজেলার পদ্মা নদীর চর দখলকে কেন্দ্র করে কাঁকন বাহিনীর সদস্যরা নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। এতে দুজন নিহত হন। গতকাল মঙ্গলবার পদ্মা নদীতে আরেকজনের ভাসমান লাশ পাওয়া যায়। এই ব্যক্তি কাঁকন বাহিনীর সদস্য বলে ধারণা করা হচ্ছে।
রাজশাহীর বাঘা উপজেলার দক্ষিণ পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা নদী। নদীর ওপারেও বাঘা উপজেলার একটি ইউনিয়ন আছে। আর তার পাশেই কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলা। পদ্মা নদীর পাড়ে বাঘা উপজেলার পূর্বে নাটোরের লালপুর, ঈশ্বরদী ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা। এই পাঁচ উপজেলার পদ্মা নদীর চরে প্রায় এক যুগের বেশি সময় ধরেই একক আধিপত্য কাঁকন বাহিনীর।
অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাহিনীর প্রধান মো. কাঁকনের বয়স ৫০-৫৫ বছর। তাঁর আদি বাড়ি কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়চা গ্রামে। বাবার নাম মৃত জমির উদ্দিন। তিনি একজন স্বাস্থ্য সহকারী ছিলেন। কাঁকন ১৯৯৪ সালে সিভিল বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেন। এরপর একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি সৌদি আরবে চলে যান। কয়েক বছর পর ফিরে এসে আওয়ামী লীগের নেতাদের আশ্রয়ে এলাকার বালুমহালগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করেন। এই বালুমহাল নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়েই তিনি গড়ে তোলেন সন্ত্রাসী বাহিনী। এখন এই বাহিনীর সদস্য প্রায় ৪০ জন।
এর মধ্যে পদ্মার দুর্গম চরে ৮-১০ জন অস্ত্রধারী সদস্য সব সময় কাঁকনের সঙ্গেই থাকেন। বাকিরা দৌলতপুর, ভেড়ামারা, ঈশ্বরদী ও লালপুর এলাকায় থেকে বালুমহাল নিয়ন্ত্রণ করেন। বালুমহাল থেকে চাঁদা তোলা তাঁদের কাজ। বালুমহাল থেকে চাঁদা দেওয়া না হলে তাঁরা মাঝপদ্মায় বালু তুলতে যাওয়া নৌযানগুলো আটকে রাখেন। এ কারণে কাঁকন বাহিনীকে চাঁদা দিতে বাধ্য হন বালু ব্যবসায়ীরা। কাঁকন নিজেও বালুমহাল ইজারা নেন।
কাঁকন বাহিনীর এক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কাঁকনের নানিবাড়ির দৌলতপুরের মরিচা ইউনিয়নের বৈরাগীর চরে। এ এলাকা থেকেও কিছু তরুণকে নিজের বাহিনীতে ভিড়িয়েছেন তিনি। পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মশুরিয়াপাড়া গ্রামেও কাঁকনের একটি বাড়ি আছে। মাঝেমধ্যে তিনি এ বাড়িতে যাতায়াত করেন। তবে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে মাঝেমধ্যেই আশ্রয় নেন দুর্গম চরে। সব সময় থাকেন সশস্ত্র অবস্থায়। পদ্মা নদী শাসনে দাপিয়ে বেড়ানোর জন্য কাঁকনের রয়েছে ব্যক্তিগত স্পিডবোট।
কথায় কথায় গুলি
জানা গেছে, কাঁকন বাহিনীর সদস্যরা খুবই বেপরোয়া। তাঁরা কথায় কথায় গোলাগুলি করেন। গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর আওয়ামীঘনিষ্ঠ কাঁকনের আস্ফালন কমবে বলে ধারণা করেছিলেন এলাকার লোকজন। কিন্তু ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে তাঁর দৌরাত্ম্য আরও বেড়ে গেছে। তাঁরা পদ্মা নদীর বিস্তীর্ণ চর আর চরের খড়ের সবই নিজেদের বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
সোমবার দুপুরে বাঘার চরাঞ্চলের নীচ খানপুর গ্রামের কিছু ব্যক্তি চরে খড় কাটতে যান। এতে বাধা দেন কাঁকন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা। তখন কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে গুলি ছোড়া হয়। নীচ খানপুর গ্রামের বেলাল হোসেন জানান, তাঁরা খড় কাটা শুরু করলে কাঁকন বাহিনীর লোকজন গিয়ে বাধা দেন। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকেন।
এতে আমান মণ্ডল, মুনতাজ মণ্ডল, নাজমুল মণ্ডল ও রাবিক হোসেন নামের চারজন গুলিবিদ্ধ হন। এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ার কারণে প্রথমে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করা যায়নি। পরে লোকজন গেলে কাঁকন বাহিনীর সদস্যরা সরে যান। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় আমান মণ্ডল ও নাজমুল মণ্ডল মারা যান। বারিক ও মুনতাজ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বাঘা থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) সুপ্রভাত মণ্ডল জানান, গতকাল ভেড়ামারা এলাকায় পদ্মা নদীর চরে আটকে থাকা এক ব্যক্তির লাশ পাওয়া গেছে। তাঁর নাম মো. লিটন। তাঁর বাড়িও ভেড়ামারায়। তাঁর শরীরে ধারালো অস্ত্রের আঘাত পাওয়া গেছে। ঈশ্বরদীর লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা তাঁর লাশ উদ্ধার করেছেন। ধারণা করা হচ্ছে, লিটন কাঁকন বাহিনীর সদস্য ছিলেন। গোলাগুলির সময় তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে এ বিষয়টি পুলিশ পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেনি। গোলাগুলির ঘটনায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানায় মামলা করা হবে বলেও জানান তিনি।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ জানান, মামলার পর এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কাঁকন বাহিনীর সদস্যরা মাঝেমধ্যেই এলাকায় গোলাগুলি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। গত ৫ জুন ঈশ্বরদী উপজেলার সাড়াঘাটে বালুমহলের নিয়ন্ত্রণ নিতে ফিল্মি স্টাইলে অস্ত্রের মহড়া ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটান কাঁকন বাহিনীর সদস্যরা। সেদিন তাঁরা ট্রাক, পেলোডার, মোটরসাইকেল এবং বালু বিক্রির অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই ঘর থেকে তাঁরা টাকাও লুট করেন।
ঈশ্বরদী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্যসচিব মেহেদী হাসান জানান, বামনগাঁ নৌকা পারাপার ও সাড়া রানাখড়িয়া মহাল ঘাটের ইজারাদার তিনি। ঘাটের বৈধ ইজারাদার হওয়ার পরও কাঁকন বাহিনীকে চাঁদা না দেওয়ায় কাজ করতে পারছিলেন না। তাঁরা গোলাগুলি করে বালুমহালটিই দখল করে নিয়েছিলেন। কাঁকন বাহিনীর ভয়ে এলাকার জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারেন না। কৃষকেরা চরের জমিতে চাষাবাদ করতে পারেন না। ৬ অক্টোবরও তাদের লোকজনের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছিল। এতে দুজন গুলিবিদ্ধ হন। এই হামলার সঙ্গেও কাঁকন বাহিনী জড়িত বলে তিনি ধারণা করেন।
এর আগে ৫ মে দিনদুপুরে নদীপথে স্পিডবোট ও ট্রলারে গিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে কাঁকন বাহিনী। ৯ জুন সাড়া ইসলামপাড়া বালুঘাটের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে চার যুবলীগ কর্মীকে নৌকাসহ তুলে নিয়ে বেধড়ক মারধর ও কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ ওঠে কাঁকন বাহিনীর বিরুদ্ধে। সেদিন নিজেই গিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার কাঁকন। চার যুবলীগ কর্মীকে কাঁকন তাদের স্পিডবোটে উঠিয়ে লালপুর প্রান্তের নদীর চরে নিয়ে বেদম মারধর ও কুপিয়ে জখম করেন। পরে রবু নামের একজনকে মৃত ভেবে পদ্মার চরে ফেলে রেখে যান। খবর পেয়ে নৌ পুলিশ ও বালুঘাটের অন্যা বালু ব্যবসায়ীরা চারজনকে উদ্ধার করেন।
১২ জুলাই দুপুরে কাঁকন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা স্পিডবোট নিয়ে গিয়ে ঈশ্বরদীর যুবদল নেতা টনি বিশ্বাসের বালুবোঝাই নৌকা থেকে চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা না দিলে তাঁরা ঘাটে গিয়ে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করেন। এতে সোহান হোসেন নামের স্থানীয় এক কৃষক গুলিবিদ্ধ হন। পদ্মা নদী ও চরে একক আধিপত্য বিস্তারে এভাবে যখন-তখন গোলাগুলি করে কাঁকন বাহিনী।
ধরাছোঁয়ার বাইরে কাঁকন
একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে সবসময় আলোচনায় থাকলেও এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার কাঁকন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বারবার অভিযান চালালেও তাঁর টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। তবে বাহিনীর কয়েকজন ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন।
এর মধ্যে ঈশ্বরদীর বালুমহালে গোলাগুলির ঘটনায় গত ১১ জুন ঈশ্বরদী থানা-পুলিশ নদীতে অভিযান চালিয়ে দুটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ কাঁকন বাহিনীর সদস্য ইয়াছিন আলী, সোনারুল, হবি মণ্ডল, সাগর প্রামাণিক, সোহেল প্রামাণিক ও মিরাজ প্রামাণিক নামের ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে। অভিযানে বালুবোঝাই বাল্কহেডের ইঞ্জিন রুমের ভেতর থেকে একটি ওয়ান শুটারগান,৪টি তাজা ১২ বোরের কার্তুজ এবং ট্রলারে বিছানো তোশকের নিচ থেকে একটি ক্যালিবার ২২ রিভলবার এবং ২২ বোরের ৪টি গুলি উদ্ধার করা হয়।
গত ১৭ জুলাই ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত ঈশ্বরদীর সাড়াঘাট ও লালপুরের দিয়ার বাহাদুরপুর এলাকায় অভিযান চালান সেনাবাহিনীর পাবনা ও নাটোর ক্যাম্পের সদস্যরা। অভিযানে কাঁকনের ভায়রা ভাই মেহেফুজ সোহাগ, বাহিনীর সদস্য আশরাফুল ইসলাম বাপ্পি ও রোকেয়া খাতুন নামের এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে তিনটি বিদেশি অস্ত্র, গোলাবারুদ, মাদকদ্রব্য, একটি মাথার খুলি ও প্রায় ১২ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও চাঁদাবাজি ও অবৈধ বালুমহালের টাকার ভাগবাঁটোয়ারার তালিকাও উদ্ধার করা হয়। তবে এসব অভিযানে পাওয়া যায়নি কাঁকনকে। তিনি এখনো রয়েছেন আত্মগোপনে। কথা বলার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেও কাঁকনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।
পুলিশ যা বলছে
কাঁকনের বিষয়ে জানতে চাইলে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘কাঁকনের নামে কয়েকটি বালুমহালকেন্দ্রিক মামলা রয়েছে। আমরাও তার নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা শুনছি। কিন্তু কেউ এসে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে না। আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি।’ তিনি বলেন, ‘রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা পড়েছে পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জে। আর কুষ্টিয়া রয়েছে খুলনা রেঞ্জে। এই চার জেলার পদ্মা নদী ও চরে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করতে আমরা সম্প্রতি দুই রেঞ্জ যৌথসভা করেছি। আশা করছি আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করে এটা বন্ধ করতে পারব।’
নাটোরের এসপি মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শক (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) খন্দকার মো. শামীম হোসেন বলেন, সংশ্লিষ্ট জেলার এসপিরা এ বিষয়ে কাজ করছেন।