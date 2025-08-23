হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সলঙ্গায় ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ নারী আটক

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ১০৫ গ্রাম হেরোইনসহ রেকশোনা বেগম (৩২) নামে এক নারীকে আটক করেছে র‍্যাব-১২।

শনিবার (২৩ আগস্ট) ভোররাতে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কের সলঙ্গা থানাধীন নূরজাহান হাইওয়ে হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্টের সামনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক রেকশোনা বেগম চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানার কানসাট ইউনিয়নের বালুরচর গ্রামের মো. উলাল উদ্দিনের মেয়ে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ময়মনসিংহ ও আশপাশ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে হেরোইন কেনাবেচার কথা স্বীকার করেছেন।

র‍্যাব জানায়, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। সিরাজগঞ্জ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন।

