কণ্ঠশিল্পী কনকচাঁপা বাদ, বিএনপির মনোনয়ন পেলেন সেলিম

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন করে আরও ৩৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএনপি।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তালিকা প্রকাশ করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

নতুন ঘোষণায় সিরাজগঞ্জ-১ (কাজিপুর–সদর আংশিক) আসনে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা। যদিও এই আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোর্শেদ কনকচাঁপা, যিনি জাসাস কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও জেলা বিএনপির সদস্য।

২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একই আসনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন কনকচাঁপা। সে সময় আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম। নির্বাচনী প্রচারে বাধার অভিযোগ তুলে তিনি বগুড়ায় সংবাদ সম্মেলন করেন। নিরাপত্তা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে জীবননাশের আশঙ্কায় নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে বগুড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি।

এর আগে গত ৩ নভেম্বর বিএনপি সারা দেশে ২৩৭টি আসনে প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা দেয়। যেখানে সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী ছিল না। নতুন তালিকার মধ্য দিয়ে এই আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত হলো।

