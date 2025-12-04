সেলিম রেজার মনোনয়নে কনকচাঁপার ‘আলহামদুলিল্লাহ’

সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও সদরের একাংশ) আসনের বিএনপির দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন কাজীপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেলিম রেজা।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সেলিম রেজার নাম ঘোষণা করেন। এদিন নতুন করে ৩৬ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিএনপি।
এর আগে গত ৩ নভেম্বর বিএনপি সারা দেশের ২৩৭ আসনে প্রাথমিক প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছিল। ওই তালিকায় সিরাজগঞ্জ-১ আসনের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। নতুন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হলো।
এ দিকে মনোনয়ন ঘোষণার পরে সেলিম রেজা তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, আমাদের গণতন্ত্রের মা, তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপারসন আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রিয় নেত্রীকে দ্রুত সুস্থতা দান করুন, আমিন। মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। একই সঙ্গে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ায় কোনো প্রকার আনন্দ মিছিল অথবা মিষ্টি বিতরণ না করার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
অন্যদিকে আসনটিতে আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী কণ্ঠশিল্পী রুমানা মোরশেদ কনকচাঁপা মনোনয়নবঞ্চিত হয়েও সন্ধ্যায় তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে পোস্ট করেছেন।