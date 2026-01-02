ঈশ্বরদীতে রাতের খাবার খেয়ে ৩০ শ্রমিক হাসপাতালে

পাবনার ঈশ্বরদীতে রাতের খাবার খেয়ে নারীসহ অন্তত ৩০ শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাত থেকে আজ শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত উপজেলার ছলিমপুর ইউনিয়নের মিরকামারীতে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ পরিচালিত বঙ্গ মিলার্স লিমিটেড কোম্পানির কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
অসুস্থ শ্রমিকদের মধ্যে আজ শুক্রবার পর্যন্ত ২৬ জন ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এ ছাড়া আরও ৪-৫ জন চিকিৎসা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন।
হাসপাতালের চিকিৎসকেরা বলছেন, পেটব্যথা, বমি ও ডায়রিয়া নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিরা ভর্তি হয়েছেন। খাবার বা পানিবাহিত বিষক্রিয়া থেকে তাঁরা আক্রান্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই নারী।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১০-১২ জন জানান, প্রাণ কোম্পানিতে নিয়মিত রাতের শিফটে কয়েক শ নারী শ্রমিক ডিউটি করেন ও সকালে তাঁদের ছুটি হয়। এ জন্য কোম্পানির ক্যানটিনে তাঁদের রাতের খাবার দেওয়া হয়। সেই নিয়মানুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে তাঁরা ক্যানটিনে খাবার সেরে ডিউটিতে চলে যান। ঘণ্টাখানেক পর তাঁদের পেটব্যথা, মাথা ঘোরা ও বমি বমি ভাব শুরু হয়। পরে তাঁদের ডায়রিয়ার মতো পাতলা পায়খানা শুরু হয়। এ অবস্থায় গভীর রাত থেকে একে একে আক্রান্তদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।
কোম্পানির নারী শ্রমিক ও উপজেলা সাঁড়া ইউনিয়নের মাজদিয়া গ্রামের বাসিন্দা সিমা খাতুন (২২) জানান, বৃহস্পতিবার রাতে খাবারের পর থেকে তিনি পেটে অসুস্থ বোধ করছিলেন। গভীর রাতে তাঁর পেটব্যথা ও বমি শুরু হয়। বেশ কয়েকবার পায়খানা হয়। রাতেই তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন।
নাটোরের লালপুর উপজেলার সালামপুর গ্রামের লিপি খাতুন (৪০) জানান, তাঁর মতো কারখানার অনেকেই আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তিনিও বৃহস্পতিবার রাতে ক্যানটিনে খাবার খেয়ে পেটে ও মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছিলেন। পরে খুব খারাপ অনুভব করায় ভোর ৫টার দিকে তিনিসহ বেশ কয়েকজন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। লিপি খাতুন বলেন, ‘আমরা নিয়মিত ক্যানটিনে খাবার খাই। কিন্তু আজ হঠাৎ এমন হলো কেন? কিছুই বুঝতে পারছি না।’
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগ ও আন্তবিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুক্রবার বেলা ১টা পর্যন্ত ২৬ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন।
চিকিৎসক উম্মে কুলসুম জানান, সবাই পেটেরপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন। রোগের লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে, পানিবাহিত বা খাদ্য বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবে সঠিকভাবে চিকিৎসা নিলে তাঁরা দ্রুত সুস্থতা ফিরে পাবেন।