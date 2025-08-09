হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বগুড়া-সিরাজগঞ্জ ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্পে গতির সঞ্চার

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

বগুড়া-সিরাজগঞ্জ ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের যাতায়াত সময় প্রায় চার ঘণ্টা কমে যাবে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বছরের পর বছর অপেক্ষা ও নানা জটিলতার পর অবশেষে গতি এসেছে বহুল প্রত্যাশিত বগুড়া-সিরাজগঞ্জ ডুয়েল গেজ রেলপথ প্রকল্পে। সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি অধিগ্রহণে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৯০০ কোটি টাকার বেশি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে রাজধানীর সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের যাতায়াত সময় প্রায় চার ঘণ্টা কমে যাবে, আর দূরত্ব কমবে ১১২ কিলোমিটার। এর ফলে কৃষি ও শিল্পপণ্য পরিবহনসহ যাত্রী চলাচলে গতি আসবে, যা উত্তরাঞ্চলের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে।

ব্রিটিশ আমল থেকেই সিরাজগঞ্জের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রেল যোগাযোগ থাকলেও বগুড়ার সঙ্গে সরাসরি রেলসংযোগ ছিল না। ফলে যাত্রীদের ঈশ্বরদী-শান্তাহার হয়ে দীর্ঘ পথে যাতায়াত করতে হতো। ২০১৮ সালে অনুমোদন পাওয়া এই প্রকল্পের আওতায় ৮৫ কিলোমিটার নতুন রেলপথ, ৯টি আধুনিক স্টেশন, এবং বগুড়ার রাণীরহাট ও সিরাজগঞ্জ সদরে দুটি জংশন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছিল ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, তবে সময় ও নির্মাণ খরচ বাড়ার কারণে তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকায়। প্রকল্পের মেয়াদও বাড়িয়ে ২০২৬ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। বগুড়ায় ৫২ কিলোমিটারের জন্য ৫১০ একর এবং সিরাজগঞ্জে ৩২ কিলোমিটারের জন্য ৪২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে।

তবে অর্থায়নে এখনো অনিশ্চয়তা কাটেনি। ভারতের দ্বিতীয় লাইন অব ক্রেডিট থেকে অর্থ পাওয়ার কথা থাকলেও দেশটি অর্থ না দেওয়ায় এখন বিকল্প অর্থের উৎস খোঁজা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম জানান, সিরাজগঞ্জ অংশের জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ৪২০ একর জমির দাম হিসেবে ১ হাজার ১২৭ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে খুব শিগগিরই ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হবে।

বগুড়া-সিরাজগঞ্জ রেলের প্রকল্প পরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম ফিরোজী জানান, অর্থের সংস্থান নিশ্চিত হলেই দ্রুত দৃশ্যমান অগ্রগতি শুরু হবে।

সম্পর্কিত

নাটোরসহ দেশের ১৪টি মিনি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা

ধারের টাকা শোধ করতে পারেননি স্বামী, স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ

শাজাহানপুরে অটোরিকশায় অজ্ঞাত গাড়ির ধাক্কা, নিহত ১

দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার: সর্বোচ্চ দরেও কাজ আওয়ামী সিন্ডিকেটে

নাটোরে চোর সন্দেহে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা

জয়পুরহাটে তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

নওগাঁ সীমান্তে নারী-শিশুসহ ১৮ জনকে পুশ ইন

রাবি ছাত্রদল সভাপতির বক্তব্যকে ‘উসকানি ও ষড়যন্ত্রমূলক’ আখ্যা দিয়ে ছাত্রপক্ষের প্রতিবাদ

রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় রাজশাহীতে আড়াই ঘণ্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ

অহিমায়িত মডেল ঘর প্রকল্প: ৩৬ মডেল হিমাগার অচল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা