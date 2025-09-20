হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাতে রাবি উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও শিক্ষার্থীদের

রাবি প্রতিনিধি 

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্যকোটা বাতিলের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রাত সাড়ে ১০ টার দিকে মেয়েরা হল থেকে মিছিল নিয়ে বেড়িয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেন।

পরে রাত ১১ টার দিকে তারা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় তারা উপাচার্যের বাসভবনের গেইট ভাঙার চেষ্টা করেন। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত আন্দোলন চলছিল।

এসময় তারা ‘দালালি না আজাদী, আজাদী আজাদী’, ‘এক-দুই, তিন-চার, পোষ্যকোটা নো মোর’, ‘আমার সোনার বাংলায় কোটা প্রথায় ঠাই নাই,’ ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে’, পোষ্য কোটা কবর দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বেগম রোকেয়া হলের আবাসিক শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান বলেন, ‘এই প্রশাসন আমাদের রক্তের ওপর দিয়ে প্রশাসনে বসেছে। জুলাইয়ের এক বছর পর আমাদের আবারও কোটার জন্য রাজপথে নামতে হবে ভাবিনি। এই বাংলায় আর কোনো কোটার জায়গা হবে না।’

রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

এর আগে আজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি মেয়েদের আবাসিক হল থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে তারা বের হয়ে আসেন।

