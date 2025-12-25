হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় কাঁপছে রাজশাহী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

শীতের পোশাক পরে লোকজন কাজে বের হয়েছেন। আজ সকালে নগরীর রেলগেট এলাকায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে জেঁকে বসেছে শীত। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে উত্তরের এ জেলায়। আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, সকাল ১০টায় রাজশাহীতে তাপমাত্রা ছিল মাত্র ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা এ দিন দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন।

আজ ভোর থেকে রাজশাহীতে ছিল ঘন কুয়াশার দাপট। কুয়াশার কারণে ট্রেনসহ বিভিন্ন যানবাহনকে ফগ লাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা সূর্যের দেখা মিললেও তাতে তেমন উষ্ণতা মেলেনি। হাড় কাঁপানো শীতে শহরের ফুটপাত, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল ও আশপাশের বস্তি এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র লোকজন অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। অনেককে খড়কুটো ও কাঠ জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করতে চোখে পড়ে।

নগরের বুধপাড়া রেলওয়ে বস্তির বাসিন্দা সঞ্জয় কুমার জানান, কয়েক দিন ধরে শীতের তীব্রতা বেড়েছে। শীতের সঙ্গে বইছে ঝিরিঝিরি বাতাস, যা ঠান্ডার অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকলে মনে হচ্ছে শরীরের কাপড় ভিজে যাচ্ছে। এ বছর এখনো সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে শীত নিবারণের জন্য কোনো কম্বল পাননি বলেও জানান তিনি।

আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী, গত দুই দিনে রাজশাহীতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুটিই কমেছে। গতকাল বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজশাহীতে দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ দিন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল ৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর আগে গ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ছিল ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেদিন তাপমাত্রার পার্থক্য ছিল ১০ ডিগ্রি।

রাজশাহী আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রহিদুল ইসলাম বলেন, রাজশাহীতে আজ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এটি দেশেরও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার দিক থেকে রাজশাহীর কাছাকাছি রয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা, যেখানে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

