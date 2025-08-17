চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানিতে ডুবে দুই ভাইসহ তিনজনের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে তিন শিশু মারা গেছে। আজ রোববার (১৭ জুন) সকালে ও বিকেলে পৃথক দুটি ঘটনায় তারা মারা যায়।
এর মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর এলাকার চরমোহনপুর-চকপাড়ার একটি ডোবার পানিতে প্রাণ যায় চাচাতো দুই ভাইয়ের।
এ তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান ও শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া।
নিহতরা হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর এলাকার চরমোহনপুর চকপাড়ার কাউসার আলী লিটনের ছেলে মোজাহিদুর রিহান (৭), মো. খোকনের ছেলে আব্দুল্লাহ আল আরিয়ান (৫) ও শিবগঞ্জ উপজেলার দশরশিয়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে আবু সাঈদ (১৩ মাস)।
এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি মতিউর রহমান বলেন, মহানন্দা নদীতে পানি বৃদ্ধির কারণে চরমোহনপুর এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। সেখানকার একটি ডোবায় জমে থাকা পানিতে ডুবে যায় দুটি শিশু। পরে দুজনের মরদেহ ভেসে উঠলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত ঘোষণা করেন। তারা আপন চাচাতো ভাই। এ ব্যাপারে সদর থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
অন্যদিকে, শিবগঞ্জ উপজেলার দশরশিয়া গ্ৰামের বাড়ির পাশের একটি ডোবায় ডুবে মারা যায় আবু সাঈদ নামে ১৩ মাসের একটি শিশু। খেলার সময় অসাবধানতায় ডোবায় পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয় বলে জানান শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া।