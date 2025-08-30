হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

নুরের ওপর হামলা: যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কে বিক্ষোভের সময় টায়ার জ্বালানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ করেছেন দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। আজ শনিবার দুপুরে যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়ক থেকে সায়েদাবাদ পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন তাঁরা।

আজ বেলা ১১টা ৫০ মিনিট থেকে ১২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করেন গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। এ সময় যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের গোলচত্বর এলাকায় ১০-১৫ মিনিটের জন্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এ সময় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে সায়েদাবাদ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ‘ভিপি নুরসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের ওপর হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। যারা এ হামলার সঙ্গে জড়িত, তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।’

সিরাজগঞ্জ জেলা যুব অধিকার পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মমিন ফয়সাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগের গোলচত্বর এলাকায় ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেছি। ১৬ বছরের স্বৈরাচার শাসনের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করে জিতেছি। তখন দেশে বাক্‌-স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার ছিল না, সরকার ছিল ভারতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই স্বৈরাচারী সরকার আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে, বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে। তাদের পতনের পর আমরা আশা করেছিলাম, দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের সেবা করবে।’

এ বিষয়ে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, বিক্ষোভকারীরা যমুনা সেতুর পশ্চিম সংযোগ সড়কের ঢাকা-উত্তরবঙ্গমুখী লেনে অবস্থান নিয়েছিলেন।

