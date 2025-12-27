হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সিরাজগঞ্জে লাশবাহী গাড়ির সঙ্গে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ, আহত ২

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জে লাশবাহী গাড়ির সঙ্গে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কে লাশবাহী একটি গাড়ির সঙ্গে সিমেন্টবোঝাই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দুই গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। তাঁদের নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে রায়গঞ্জের ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের হানিফ হোটেলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয়দের সহায়তায় আহত দুই চালককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

সিরাজগঞ্জ হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইসমাইল হোসেন জানান, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন সরিয়ে নেওয়ার কাজ চলছে।

ওসি আরও জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী একটি লাশবাহী গাড়ির সঙ্গে ঢাকাগামী সিমেন্টবোঝাই একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই গাড়ির চালক আহত হন। এর মধ্যে লাশবাহী গাড়ির চালকের অবস্থা গুরুতর।

ওসি বলেন, লাশবাহী গাড়িতে থাকা মরদেহটি গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুর্ঘটনাকবলিত দুটি যানবাহন থানায় নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

