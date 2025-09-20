রাতে হল থেকে বেরিয়ে আন্দোলনে রাবির ছাত্রীরাও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) পোষ্য কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে হল থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়েছেন আবাসিক হলের ছাত্রীরাও। আজ রাত সাড়ে ১০টার দিকে প্রতিটি হল থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে জুবেরী ভবনে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে অংশ নেন তাঁরা।
শনিবার রাত সাড়ে ৯টায় পোষ্য কোটা ইস্যুতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা পূর্ণ দিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন। এরপরই মেয়েরা হল থেকে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে যান।
এ সময় তাঁরা ‘কোটা না মেধা, মেধা মেধা’; ‘দালালি না রাজপথ, রাজপথ রাজপথ’; ‘ভিক্ষা লাগলে ভিক্ষা নে, কোটা প্রথা বাদ দে’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
এ সময় বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী নিশা আক্তার বলেন, ‘আমরা আর কোনো কোটা ফেরত চাই না। এই কোটার জন্য আমরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছি। আমাদের হাজারো ভাই-বোন শহীদ হয়েছেন। পোষ্য কোটার নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কোটা আমরা গ্রহণ করব না।’
এর আগে আজ বেলা আড়াইটায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে টায়ার পোড়ান। এরপর বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তাঁরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন। এ সময় তাঁরা উপ-উপাচার্যের গাড়ি আটকান এবং সেখানে টাকা ছুড়ে মারেন।
এরপর তাঁরা উপ-উপাচার্য মাইন উদ্দিনের বাসভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন। এতে তিনি তাঁর বাসভবনে প্রবেশ করতে পারেননি।
পরে মাইন উদ্দিন ও প্রক্টর মাহবুবর রহমান জুবেরী ভবনে প্রবেশের চেষ্টা করলে তখন আবার বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, উপ-উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের হাতাহাতি হয়।
এই ধ্বস্তাধস্তিতে শিক্ষার্থীসহ কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন।