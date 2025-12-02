হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীর ১১ পয়েন্টে পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

পুলিশের ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) উদ্যোগে শহরের ১১টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ফোর্স মোবিলাইজেশন ড্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত ফোর্স মোতায়েন, কার্যকর সমন্বয় এবং শহরজুড়ে দৃশ্যমান পুলিশি উপস্থিতি নিশ্চিত করার সক্ষমতা যাচাই করাই এ ড্রিলের উদ্দেশ্য।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বিকেল সোয়া ৪টায় নগরের লক্ষ্মীপুর মোড়, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, শিরোইল বাস টার্মিনাল, তালাইমারী মোড়, মনিচত্বর, গোরহাঙ্গা, নগর ভবন, গণকপাড়া মোড়, ভদ্রা মোড়, আলুপট্টি এবং বর্ণালী মোড় এলাকায় পুলিশের এই ড্রিল পরিচালিত হয়।

বিকেলে আরএমপি কমিশনার ড. মো. জিল্লুর রহমান সরেজমিনে ড্রিল পরিদর্শন করেন। অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্স সদস্যদের পেশাদারত্ব ও দায়িত্বশীলতার প্রশংসা করেন তিনি। আরএমপি কমিশনার বলেন, ড্রিলের মাধ্যমে শহরের সামগ্রিক নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। পুলিশের প্রতি জনসাধারণের আস্থাও বৃদ্ধি পাবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) নাজমুল হাসান, উপপুলিশ কমিশনার (সদর) মোহাম্মদ খোরশেদ আলমসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

