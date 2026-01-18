দেশকে পাল্টে দিতে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিতে হবে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম বলেছেন, সুন্দর সমাজ চাইলে, নতুন প্রজন্মের সুরক্ষা ও সুন্দর ভবিষ্যৎ চাইলে সংস্কারের পক্ষে থাকতে হবে। সংস্কারের পক্ষে থাকলেই দেশ বদলানো যাবে। দেশটাকে পাল্টে দিতে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিতে হবে।
আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে নাটোরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে গণভোটের পক্ষে প্রচারণায় এসে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা বলেন, ‘মানুষজন শান্তিতে থাকবে, আমরা এমন রাষ্ট্র করতে চাই। অত্যাচার-অনাচার থেকে বাঁচতে হলে জোরালোভাবে সকলকে এক হতে হবে। কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য তাই সকলের ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট অপরিহার্য।’
জেলা প্রশাসক আসমা শাহীনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন স্বাস্থ্যসচিব সাইদুর রহমান। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল ওয়াহাব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবুল হায়াতসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা।