রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনশনে থাকা দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) আগামী একনেক সভায় অনুমোদনের দাবিতে অনশন করছেন শিক্ষার্থীরা। অনশনে অংশ নেওয়া দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
অসুস্থ শিক্ষার্থীরা হলেন অর্থনীতি বিভাগের হাসান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মুইজ।
শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক রিলেশন অফিসার (জনসংযোগ দপ্তর) মো. শাহ্ আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স শিক্ষার্থী জাকারিয়া জিহাদ বলেন, ‘আমাদের যৌক্তিক দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই গণ-অনশন অব্যাহত থাকবে।’
এর আগে শনিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পৃথকভাবে গণ-অনশন ও প্রতীকী অনশন পালন করেন। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা সংহতি জানান।