আপাতত চিনি আমদানি বন্ধ, আগে বিক্রি হবে দেশি চিনি: নাটোরে শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর

অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, বিদেশ থেকে চিনি আমদানি আপাতত বন্ধ রয়েছে। দেশে উৎপাদিত চিনি আগে বাজারজাত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে নাটোর উত্তরা গণভবনের উন্নয়নমূলক সংস্কারকাজের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি।
আদিলুর রহমান খান বলেন, ‘দেশের চিনিকলগুলোতে যে চিনি মজুত আছে, তা টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে। চিনিতে খুব দ্রুত লাভ আসে না। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত চিনিকলগুলো দিয়ে এখনকার চাহিদা পূরণ করা কঠিন। আমাদের সক্ষমতা সীমিত। তাই চিনির পাশাপাশি বিকল্প পণ্য উৎপাদনের কথাও ভাবছে সরকার।’
আদিলুর রহমান আরও বলেন, ‘ভর্তুকি দিয়ে চিনিকল চালানো সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করছি আমাদের সময় কিংবা আগামী সরকারের সময় ভালো খবর দিতে। দেশি উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আলোচনা চলছে।’
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীন, নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাবসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।