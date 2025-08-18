হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।

মৃত ব্যক্তিরা হলো ওই এলাকার মোরসালিনের স্ত্রী মুরশিদা খাতুন (৩২) ও তাঁর ছেলে মুজাহিদ হোসেন (৮)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বেলা ৩টার দিকে বাড়ির উঠানে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে হয়ে মা-ছেলে অচেতন হয়ে পড়ে। পরে স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে শিবগঞ্জ থানার তদন্ত কর্মকর্তা এস এম শাকিল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

