সিরাজগঞ্জে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার শুভগাছা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা গিয়াস উদ্দিনকে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে দিয়েছেন।
ছাত্র আন্দোলনের ঘটনার একটি মামলায় শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠিয়েছে সদর থানা-পুলিশ।
গিয়াস উদ্দিন মৃত মজিবর রহমানের ছেলে এবং আমল মেহার গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ২০২১ সালে পঞ্চম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে বিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।
সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আহসানুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল শুক্রবার স্থানীয় জনগণ ও রাজনৈতিক নেতারা গিয়াস উদ্দিনকে আটক করে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে তাঁকে থানায় আনে এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।