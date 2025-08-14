যমুনা সেতুর অবরোধ তুলে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা

স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবিতে সিরাজগঞ্জে যমুনা সেতু পশ্চিমপাড়ে মহাসড়কে করা অবরোধ তুলে নিয়েছেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি চলে দুপুর ১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত।
অবরোধের কারণে ঢাকা-উত্তরবঙ্গ সড়ক যোগাযোগ এক ঘণ্টার বেশি সময় বন্ধ থাকে। এতে প্রায় ২২ জেলার যাত্রী দুর্ভোগে পড়েন। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
শিক্ষার্থীরা জানান, গত ২৬ জুলাই থেকে তাঁরা ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি পালন করছেন। আগামী ১৭ আগস্ট একনেক সভায় দাবি পূরণ না হলে তারা গণঅনশনে যাবেন।
শিক্ষার্থী জামাল জানান, ‘স্থায়ী ক্যাম্পাস না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে, ফেরার পথ নেই।’
যাত্রী সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘ভোগান্তি হচ্ছে ঠিকই, তবে দাবি দ্রুত মেনে নেওয়া উচিত। কয়েক বছর পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস হয়নি, এটা দুঃখজনক।’
আরেক যাত্রী আল আমিন বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে আন্দোলন করছে। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটলে দায় কে নেবে? দ্রুত সমাধান দরকার।’
অবরোধ তুলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার ওসি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ সময় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।