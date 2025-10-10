হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বাঘায় কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার

বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি      

প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর বাঘায় ইসরাত জাহান সুমি (১৭) নামে এক কলেজছাত্রীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকালে লাশ উদ্ধার করা হয়।

মৃত সুমি বাঘা পৌরসভার পাকুড়িয়ার বেলালের মোড় এলাকায় জহুরুল ইসলামের মেয়ে। সে শাহদৌলা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

জানা গেছে, আজ সকাল ৮টায় সুমির বাবা মেয়ের ঘরে দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়াশব্দ পাননি। সুমির বড় ভাই ইমদাদুল ইসলাম স্থানীয় কিছু লোকজনের সহায়তায় ঘরের জানালা ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। পরে ভেতরে গিয়ে লাশ নিচে নামিয়ে পুলিশকে খবর দেন।

বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ ফ ম আছাদুজ্জামান জানান, একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য ছাত্রীর লাশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

