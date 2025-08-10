বগুড়ায় দুদকের গণশুনানি: ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালকসহ ২ জন আটক

বগুড়ায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) গণশুনানিতে ‘প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটি’ নামের একটি ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকসহ দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার বগুড়া শহরের টিটু মিলনায়তনে এই ঘটনা ঘটে।
সংস্থার চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের উপস্থিতিতে গণশুনানিতে এক যুবক ওই ভুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন। অভিযোগটি শোনার পরই দুদক চেয়ারম্যান দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।
তাঁর নির্দেশে বগুড়া জেলা পুলিশ সুপার জেদান আল মুসার উপস্থিতিতে বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সোহেল মণ্ডল, তাঁর সহযোগী রাসেলকে আটক করেন। তাঁরা দুজনেই সদর উপজেলার কাটনারপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
জানতে চাইলে ওসি হাসান বাসির জানান, দুদকের চেয়ারম্যানের নির্দেশে এবং জেলা পুলিশ সুপারের অনুমতি সাপেক্ষে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নেওয়া হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গণশুনানিতে ৩২টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ৯৭টি অভিযোগ জমা পড়ে। এর মধ্যে ৫৭টি অভিযোগের বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত দেন দুদক চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।
উল্লেখ্য, গণশুনানিতে অভিযোগ না নেওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে জুতা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। তবে নিক্ষেপ করা জুতাটি অতিথি মঞ্চের নিচে পড়ে।