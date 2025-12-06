রাজশাহীতে ৩৮ দফা দাবিতে মানববন্ধন

রাজশাহীতে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের ভৌতিক ও অস্বাভাবিক বিল বন্ধ করা, শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দীর্ঘস্থায়ী যানজট নিরসন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধ এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতসহ ৩৮ দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১টায় নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে রাজশাহী স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনে বিভিন্ন সামাজিক ও নাগরিক সংগঠনের নেতারা অংশ নেন।
কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, রাজশাহীর মানুষ শান্তিপ্রিয় হলেও সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও অরাজকতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নেসকোর প্রিপেইড মিটারের ‘গলাকাটা’ বিল সাধারণ মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। তাঁরা অভিযোগ করেন, বিলিং, সার্ভিস, মিটার ব্যবস্থাপনা, সব খাতেই অস্বচ্ছতা ও অনিয়ম চলছে। এগুলো বন্ধ না হলে রাজশাহীবাসীকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
বক্তারা আরও বলেন, প্রিপেইড মিটারের ত্রুটি দ্রুত সমাধান এবং গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির সহজ, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা চালু করা জরুরি। সরকারি দপ্তরে নিয়োগ-বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। কোচিং সেন্টারের বাণিজ্যিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।
রামেক হাসপাতালের নাজুক চিকিৎসাসেবা নিয়ে বক্তারা বলেন, চিকিৎসা সরঞ্জাম সংকট, মনিটরিং দুর্বলতা, অব্যবস্থাপনা এবং রোগীদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। এসব সমস্যা সমাধানে জরুরি ভিত্তিতে সেবা উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। এ সময় নগরবাসীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার না দিলে আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা। শান্তিপূর্ণ মানববন্ধনের মাধ্যমে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ প্রত্যাশা করেন।
মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সংগঠনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এনামুল হক, সদস্যসচিব মাহফুজুল হাসনাইন হিকোল, উপদেষ্টা ড. অসীম হোসেন, জালাল উদ্দিন, রাকিবুল ইসলাম রাকিব, শরিফুল ইসলাম, হোসেন আলী পেয়ারা প্রমুখ।