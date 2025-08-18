হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

পুলিশের চাঁদাবাজির প্রতিবাদে সিরাজগঞ্জে মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের চাঁদাবাজি ও হয়রানিমূলক মামলার প্রতিবাদে ঢাকা-বগুড়া মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন সিরাজগঞ্জ জেলা পিকআপ ভ্যান মালিক-শ্রমিক সমিতির সদস্যরা।

আজ সোমবার বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নলকা ব্রিজ এলাকায় এই অবরোধ চলে। এতে মহাসড়কের দুই পাশে কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। পরে জেলা পুলিশ সুপারের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষুব্ধ মালিক-শ্রমিকেরা।

এ সময় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মানিক মিয়া বলেন, যমুনা সেতুর পশ্চিম গোলচত্বর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ চাঁদাবাজি ও অযথা মামলা দিয়ে হয়রানি করছে পিকআপ ভ্যানচালক ও মালিকদের। মামলার ভয় দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

এতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা রাস্তায় নেমেছেন। অবরোধ চলাকালে মালিক-শ্রমিকেরা সিরাজগঞ্জ জেলা ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট হামিদুল ইসলাম, সাইদুল ইসলাম, রাসেদ ও টিআই আসাদ উদ্দিনকে প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এদিকে অবরোধের কারণে মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং তীব্র যানজটে চালক ও যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

সম্পর্কিত

কৃষক হত্যার দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

সোনামসজিদ বন্দরে ভারত থেকে এল ১,৭৪০ টন পেঁয়াজ

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

হাসপাতালে দুদকের অভিযান, মিলল খাবার-অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

১১ এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া কৃষকের আত্মহত্যা

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রাবি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ফের অবস্থান ধর্মঘট

অবৈধ প্রসেস মিলের দূষিত কেমিক্যাল বর্জ্যে মরছে বিলের মাছ

ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে খোলা জায়গায় বর্জ্য, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পৌরবাসী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা