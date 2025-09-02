হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

উল্লাপাড়ায় ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তিনটি আন্তনগর ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে রেল শাটডাউন কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

স্থানীয় ও উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সূত্রে জানা গেছে, চিলাহাটি এক্সপ্রেস, রংপুর এক্সপ্রেস ও ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে তারা ৩০ মিনিট রেল চলাচল বন্ধ রাখে।

এ সময় রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী বনলতা এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাহেড়ি মোহনপুর স্টেশনে অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়। ফলে ট্রেনটি প্রায় ৩০ মিনিট দেরিতে উল্লাপাড়া অতিক্রম করে।

এ বিষয়ে উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মাসুম আলী খান জানান, শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা তিনটি ট্রেনের যাত্রাবিরতির দাবিতে শাটডাউন কর্মসূচি পালন করায় বনলতা এক্সপ্রেসের যাত্রায় বিলম্ব ঘটে।

সম্পর্কিত

রাকসু: তৃতীয়বারের মতো মনোনয়নপত্র বিতরণের সময় বৃদ্ধি

জমি অধিগ্রহণে জটিলতা: সেতু আছে, সড়ক নেই

বগুড়ায় গৃহবধূর হাত-পা বাঁধা মরদেহ

যদি নির্বাচন চাও, তবে বিশৃঙ্খলা করা যাবে না: টুকু

বৃদ্ধকে কুপিয়ে খুন, অভিযুক্ত পুত্রবধূ গ্রেপ্তার

আমাদের ওপর হামলা করতে ৩টি সংগঠনকে টাকা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন: রাবি ছাত্রদল সভাপতি

জামায়াত সম্পর্কে সজাগ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে: দুলু

পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল দুই শিশুর

রাকসু নির্বাচন: আবারও মনোনয়নপত্র বিতরণের সময়সীমা বৃদ্ধি

নাটোরে হাসপাতালে চিকিৎসকের গলাকাটা লাশ , নার্সসহ ৪ স্টাফ পুলিশ হেফাজতে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা