রাণীনগরে সরকারি চাল মজুত, ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁর রাণীনগরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির দেড় হাজার কেজি চাল অবৈধভাবে মজুতের অভিযোগে ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাণীনগর থানায় উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক আনিছুর রহমান মামলাটি করেন।
আনিছুর রহমান জানান, ১৫ টাকা কেজি দরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ডিলারদের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের চাল দেওয়া হচ্ছে। ২৪ আগস্ট উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের বাড়িতে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল চাল মজুত রাখার গোপন সংবাদ পান। পরে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়ে দেড় হাজার কেজি (৩০ কেজির ৫০ বস্তা) চাল জব্দ করা হয়। গোনা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড মেম্বার রবিউল ইসলামের জিম্মায় চালের বস্তাগুলো রাখা হয়।
রাণীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান জানান, ৭ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও দুজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।