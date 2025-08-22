হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

অটোরিকশায় বাসের ধাক্কা, প্রাণ গেল প্রধান শিক্ষকের

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

আমির হোসেন বাবু। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যাত্রীবাহী অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় আহত প্রধান শিক্ষক আমির হোসেন বাবু (৫৯) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমির হোসেন বাবু উপজেলার মাইজবাড়ী ইউনিয়নের বেলতৈল এলাহী বক্স রিয়াজ উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি উপজেলার পশ্চিম খুকশিয়া গ্রামের বাসিন্দা। গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার রৌহাবাড়ী চারমাথা এলাকায় বাসের ধাক্কায় তিনিসহ তিনজন আহত হয়েছিলেন।

প্রধান শিক্ষকের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করে তাঁর ছেলে বুলবুল ইসলাম বলেন, ‘বাবা স্কুলের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়ে অটোরিকশায় যাচ্ছিলেন। বাস এসে সরাসরি মেরে দেয়। এতে বাবা গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে জিয়া মেডিকেলে পাঠান স্থানীয়রা। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাবা রাতে চলে যান।’

কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছিল। বাস ও অটোরিকশাটি থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় আহত স্কুলশিক্ষক রাতেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন।

