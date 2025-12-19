ভেকু দিয়ে যুবককে হত্যার ঘটনায় ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় ভেকুর চাকায় পিষে আহমেদ জুবায়েরকে (২৩) হত্যার ঘটনায় সাতজনের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জুবায়েরের বাবা রফিকুল ইসলাম মোহনপুর থানায় মামলাটি করেন।
এর আগে গত বুধবার রাতে উপজেলার বড় পালশা গ্রামে বিলে আবাদি জমিতে পুকুর খননে বাধা দিতে গেলে জুবায়েরকে ভেকুর (এক্সকাভেটর) দিয়ে পিষে হত্যা করা হয়। নিহত জুবায়েরের বাড়ি বড় পালশা গ্রামে। ময়নাতদন্তের পর গতকাল দুপুরে তাঁর লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সন্ধ্যায় তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এ সময় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
জুবায়ের হত্যায় ভেকুচালক আব্দুল হাকিমকে (২৮) বুধবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) ইয়ামিন আলী বলেন, জুবায়ের হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। এক আসামিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে অন্য আসামিদের নাম প্রকাশ করা যাবে না। তাঁদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।