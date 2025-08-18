হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

রাজশাহীতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অনিয়মিত শ্রমিকেরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। আজ সোমবার নগরীর নওদাপাড়ায় বিএডিসি কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ছয় বছরেও তা কার্যকর হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতিমালার আওতায় শ্রমিকদের মাসিক আয়ের পরিবর্তে মাত্র ২২ দিনের মজুরি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে রাজশাহীতেও কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সমাবেশে বক্তব্য দেন অনিয়মিত শ্রমিক তাহারাজ আলী, শরিফুল ইসলাম নবাব, মিজানুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, জিলানি জিয়ারুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম।

তাঁরা বলেন, ‘আমরা বছরের পর বছর বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, সেচসহ নানা কাজে নিয়োজিত, অথচ এখন আমাদের সাময়িক শ্রমিক দেখানো হচ্ছে। এটা স্পষ্ট প্রতারণা।’

এদিকে বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আজিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছারোয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আজ থেকে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিএডিসির প্রধান কার্যালয়সহ সব খামার ও দপ্তরে অবস্থান কর্মসূচি চলবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

সম্পর্কিত

সোনামসজিদ বন্দরে ভারত থেকে এল ১,৭৪০ টন পেঁয়াজ

হাসপাতালে দুদকের অভিযান, মিলল খাবার-অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু

১১ এনজিও থেকে ঋণ নেওয়া কৃষকের আত্মহত্যা

পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে রাবি শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ফের অবস্থান ধর্মঘট

অবৈধ প্রসেস মিলের দূষিত কেমিক্যাল বর্জ্যে মরছে বিলের মাছ

ভাঙ্গুড়ায় গাড়িচাপায় দুই অজ্ঞাতপরিচয় নারীর মৃত্যু

চাঁপাইনবাবগঞ্জে খোলা জায়গায় বর্জ্য, স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পৌরবাসী

উত্তরের কয়েক জেলায় ভাঙন-পানিবন্দীতে দিশেহারা মানুষ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ: হাসপাতালের মধ্যেই ডেঙ্গুর ‘হটস্পট’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা