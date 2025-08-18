চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বিএডিসি শ্রমিকদের অবস্থান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) অনিয়মিত শ্রমিকেরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেছেন। আজ সোমবার নগরীর নওদাপাড়ায় বিএডিসি কার্যালয়ের সামনে এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তাঁরা। পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
শ্রমিকদের অভিযোগ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ছয় বছরেও তা কার্যকর হয়নি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের নতুন নীতিমালার আওতায় শ্রমিকদের মাসিক আয়ের পরিবর্তে মাত্র ২২ দিনের মজুরি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর প্রতিবাদে রাজশাহীতেও কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
সমাবেশে বক্তব্য দেন অনিয়মিত শ্রমিক তাহারাজ আলী, শরিফুল ইসলাম নবাব, মিজানুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, জিলানি জিয়ারুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম।
তাঁরা বলেন, ‘আমরা বছরের পর বছর বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, সেচসহ নানা কাজে নিয়োজিত, অথচ এখন আমাদের সাময়িক শ্রমিক দেখানো হচ্ছে। এটা স্পষ্ট প্রতারণা।’
এদিকে বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আজিজুল হক ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম ছারোয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, আজ থেকে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত বিএডিসির প্রধান কার্যালয়সহ সব খামার ও দপ্তরে অবস্থান কর্মসূচি চলবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।