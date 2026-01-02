হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

পুলিশ স্বামীর ইউনিফর্ম পরে টিকটকে স্ত্রী, কনস্টেবল প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

মো. সাইফুজ্জামান ও পুলিশের ইউনিফর্ম পরে সীমা খাতুনের টিকটক ভিডিও। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশ কনস্টেবল স্বামীর ইউনিফর্ম পরে টিকটক ভিডিও করে বেড়াচ্ছেন সীমা খাতুন নামের এক নারী। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার পর ওই নারীর স্বামী রাজশাহীর পুলিশ কনস্টেবল মো. সাইফুজ্জামানকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ (আরএমপি) কমিশনার ড. মো. জিল্লুর এই আদেশ দিয়েছেন।

সাইফুজ্জামান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কাশিয়াডাঙ্গা থানায় কর্মরত ছিলেন।

কাশিয়াডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরহাদ আলী জানান, গতকাল তিনি খবর পান, কনস্টেবল সাইফুজ্জামান বিয়ে না করে সীমা খাতুন নামের এক নারীকে নিয়ে একই বাসায় ভাড়া থাকেন এবং সীমা তার ইউনিফর্ম পরে ভিডিও করে টিকটকে দেন। খবর পেয়ে তিনি নিজে ওই বাড়ি যান। যাচাই করে দেখেন, প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর সাইফুজ্জামান এই নারীকে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তবে কাবিননামার কাগজ এখনো পাননি। কিন্তু সীমা যে পুলিশের পোশাক পরে টিকটকে ভিডিও দেন, সে অভিযোগ সত্য। এরপর বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে বৃহস্পতিবারই সাইফুজ্জামানকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়। এরপর রাতেই তিনি থানা থেকে চলে গিয়ে আরএমপির পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত হন।

আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, ‘স্বামীর পুলিশের পোশাক স্ত্রীর পরিধান করার কোনো সুযোগ নেই। এটি ফৌজদারি অপরাধ। প্রাথমিকভাবে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় ওই কনস্টেবলকে থানা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে তদন্ত শেষে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, সীমা খাতুনের বাবার বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুরে। তিনি স্বামীর পোশাক পরে ভিডিও করে নিয়মিতভাবে টিকটকে প্রকাশ করছিলেন।

সম্পর্কিত

চাঁদা চাইতে গিয়ে পিটুনির শিকার বিএনপির কর্মী

রাবি ক্যাম্পাসে শিক্ষকের গাড়ির ধাক্কায় পা ভাঙল ছাত্রীর

রাজশাহীতে কলার হাটে ট্রাক উল্টে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

স্বামীর হাত ধরে ট্রেনে ওঠার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল স্ত্রীর

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

ভেকু দিয়ে যুবক হত্যায় আরও একজন গ্রেপ্তার, এখনো অধরা বিএনপি নেতারা

রাজশাহীতে কলার হাটে উল্টে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ভ্যানচালক ফারুক হত্যা মামলার ৬ আসামি পালানোর সময় গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে ৯২৩ ভোটকেন্দ্রের ১৭৮টি ‘অধিক ঝুঁকিপূর্ণ’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা