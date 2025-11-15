হেফাজতে থাকা আসামির বক্তব্য প্রচার: এবার আরএমপির ৪ পুলিশ বরখাস্ত

রাজশাহীতে বাসায় ঢুকে জজের ছেলেকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ হেফাজতে থাকা লিমন মিয়ার (৩৪) বক্তব্য প্রচারের ঘটনায় চার পুলিশ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ শনিবার রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান তাঁদের সাময়িক বরখাস্তের এ আদেশ দেন।
বরখাস্ত হওয়া ব্যক্তিরা হলেন নগরীর রাজপাড়া থানায় উপপরিদর্শক (এসআই) আবু শাহাদাত, কনস্টেবল আব্দুস সবুর, মাহফুজার রহমান ও মিঠু সরদার। তাঁরা নগরীর রাজপাড়া থানায় কর্মরত ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁদের থানা থেকে প্রত্যাহার করে আরএমপির পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আরএমপির মুখপাত্র অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান জানান, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলার কারণে এই চারজনকে প্রত্যাহার ও সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘এই সংখ্যাটা আরও বাড়বে। সেটা দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে। কার কার দায়িত্বে অবহেলা ছিল, সে বিষয়ে ইনকোয়ারি চলছে। সেটার পরেই বাকিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে।’
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজশাহী নগরীর ডাবতলা এলাকার একটি ফ্ল্যাটে খুন হয় নবম শ্রেণি পড়ুয়া বিচারকের ছেলে তাওসিফ। হামলায় আহত হন বিচারকের স্ত্রী তাসমিন নাহার লুসীও।
ধস্তাধস্তিতে হামলাকারী নিজেও (লিমন মিয়া) আহত হন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর হেফাজতে নেয় পুলিশ। ওই সময় একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে কথা বলেন লিমন মিয়া। পরে ভিডিওটি প্রচার হয়।
এ ঘটনায় রাজশাহীর আদালতে একটি বিবিধ মামলা হয়। হেফাজতে থাকা আসামির বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ায় আদালত আজ আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে শোকজ করেছেন। ১৯ নভেম্বরের মধ্যে আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে তাঁকে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। একই দিন আসামি লিমনেরও পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।