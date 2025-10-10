হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে ডাকাতি: ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে ৭ জন গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

গ্রেপ্তার ডাকাত দলের সাত সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জ মহাসড়কে প্রাইভেট কার থামিয়ে ডাকাতির ঘটনায় সাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে লুট হওয়া অর্থ ও মালপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন ইতিমধ্যে আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার রাতে জেলা পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মোহাম্মদ আলী (২৩), আজাদুল মেম্বার (৩৭), রাশিদুল (৩০), আশরাফুল (২৩), আইয়ুব (২৩), শাহ আলী (২৯) ও বাবু (৩৫)।

সিরাজগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরামুল হোসাইন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, ৩ অক্টোবর রাতে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ওভারব্রিজ এলাকায় ১০-১২ জনের ডাকাত দল একটি প্রাইভেট কার থামিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন, স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুট করে। প্রায় ২ লাখ টাকার মালপত্র ছিনতাই হয়। ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই ঘটনায় ৫ অক্টোবর যমুনা পশ্চিম থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) রমজান আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

সম্পর্কিত

বড়াইগ্রামে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে মারধর করে টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

মাছ ধরতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল রাবি শিক্ষকের, সহকর্মী আহত

রাজশাহীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রতারক চক্রের চারজন গ্রেপ্তার

রাকসু নির্বাচন: ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ

রাকসু নির্বাচন: বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণা

রাজশাহী নগর: শহরের বর্জ্যে বিষাক্ত বারনই নদ

ছয় কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব, দুই নেতার কথা বন্ধ

হিমাগারে ডেকে নির্যাতন: রাজশাহীতে আ.লীগ নেতার তিন ছেলে-মেয়ের জামিন, পুলিশের ‘দুর্বল’ ভূমিকা

সিরাজগঞ্জে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার তিন বছরের কারাদণ্ড

রাজশাহীতে দেড় কোটি টাকা দামের মূর্তি উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা