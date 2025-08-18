হাসপাতালে দুদকের অভিযান, মিলল খাবার-অ্যাম্বুলেন্সে অনিয়মের প্রমাণ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘণ্টা অভিযান পরিচালনা করে দুদকের রাজশাহী সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের একটি দল।
এতে নেতৃত্ব দেন দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাজশাহীর সহকারী পরিচালক ইসমাইল হোসেন। এ সময় আরও ছিলেন সহকারী পরিচালক তানভির রহমান সিদ্দিক ও উপসহকারী পরিচালক মাহাবুবুর রহমান।
ইসমাইল হোসেন জানান, ‘সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে হাসপাতালে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে রোগীদের খাবার সরবরাহ এবং অ্যাম্বুলেন্স সেবায় ভাড়া আদায়ে অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে। তা ছাড়া, ডাক্তার-সংকটের কারণে রোগীরা কিছুটা সমস্যায় পড়ছেন। সব তথ্য কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
অভিযোগের বিষয়ে গোমস্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. আব্দুল হামিদ বলেন, ‘এক্স-রে মেশিন, আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন, অ্যাম্বুলেন্স নষ্ট, খাবারে অনিয়ম, রোগী সেবা পাচ্ছে না। চিকিৎসক থাকছেন না। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদক অভিযান চালিয়েছে। তাঁরা খাবারের মান কম ও অ্যাম্বুলেন্সের ১০০-২০০ টাকা বেশি নেওয়ার প্রমাণ পেয়েছেন। বাকি সব ঠিকঠাক আছে। এখানে রোগী বেশি জনবল কম, সেবা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে।’