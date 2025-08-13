হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেল অবরোধ, ট্রেনযাত্রীদের ভোগান্তি

কামারখন্দ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ শত শত যাত্রী। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের দাবিতে রেল অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এই কর্মসূচি শুরু হওয়ায় ঢাকা ও রাজশাহী রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে শত শত যাত্রী।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা জানান, সকাল থেকে ট্রেন না আসায় তাদের নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। জামাল নামের এক যাত্রী বলেন, ‘সকাল থেকে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। স্টেশন মাস্টার জানিয়েছেন, ঢাকাগামী ট্রেন লাহিড়ী মোহনপুর স্টেশনে আটকে আছে।’

৬৮ বছর বয়সী ফজলার জানান, তিনি রাত ১০টার ফ্লাইট ধরতে ভোরেই স্টেশনে এসেছেন, কিন্তু আন্দোলনের কারণে এখনো ট্রেন আসেনি। অসুস্থ সুফিয়া নামের এক নারী যাত্রী বলেন, ‘আমি অসুস্থ, কিন্তু জানি না কখন ট্রেন আসবে।’

অন্যদিকে, উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিরুল ইসলাম জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা ধূমকেতু এক্সপ্রেস জামতৈল স্টেশনে এবং রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী সিল্কসিটি এক্সপ্রেস লাহিড়ী মোহনপুর স্টেশনে আটকে আছে।

উল্লাপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে অপেক্ষমাণ শত শত যাত্রী। আজ সকাল ১০টায় তোলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বৃষ্টি উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা তাদের রেল অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা জানান, স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় দিবস বর্জন করে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এই দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। এর ধারাবাহিকতায় তারা বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ, পথনাটক এবং প্রতীকী ক্লাস পরিচালনা করেন। এর পরও দাবি পূরণ না হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার হাটিকুমরুল গোলচত্বরে মানববন্ধন এবং রোববার মহাসড়ক অবরোধ করেন। ফলে ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সড়ক যোগাযোগ দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

সম্পর্কিত

পদ্মার পানিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি, দিশেহারা বাঘার কৃষকেরা

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় টমটমের চালক নিহত

দুর্গাপুরে হত্যার আসামি খুনের মামলায় গ্রেপ্তার ৪

রাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল ঘোষণা

শেরপুরে পানিতে তলিয়েছে ১২ গ্রামের ফসলি জমি, দুশ্চিন্তায় কৃষক

চলনবিল রক্ষায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের দাবি

নওগাঁয় খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপে অযোগ্যদের নিয়োগের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

পণ্ডিত অমরেশ রায় চৌধুরী আর নেই

সাবেক স্ত্রীকে তুলে নেওয়ার চেষ্টা, যুবক গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা