ফ্যাসিবাদী আমলে শিবিরকে দানব আকারে হাজির করা হয়েছে: সাদিক কায়েম

ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের হাতে নারীরা অনিরাপদ। ছাত্রশিবিরকে বিভিন্নভাবে ফ্রেমিং-ট্যাগিং করা হয়েছে। ছাত্রশিবিরকে দানব আকারে হাজির করা হয়েছে, ভয়ানক আকারে।’
আজ শনিবার সকালে রাজশাহী কলেজ মাঠে কলেজের অনার্স প্রথম বর্ষ ও উচ্চমাধ্যমিকের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নিতে ‘ক্যারিয়ার গাইডলাইন নবীনবরণ’ শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি এসব কথা বলেন। রাজশাহী কলেজ শাখা ছাত্রশিবির এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘বিভিন্ন ছাত্র সংসদ নির্বাচন যখন হচ্ছিল, তখন বলা হচ্ছিল শিবিরকে নারীরা পছন্দ করে না। শিবিরকে তারা ভোট দেবে না। কিন্তু আমরা কি সেটা দেখতে পেয়েছি? শিবিরকে এ দেশের মানুষ তাদের সবচেয়ে প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘরে আজকে পরিণত হয়েছে। শিবিরের হাতেই দেশের মানুষ নিরাপদ।’
সাদিক বলেন, ‘অবশ্যই আমাদের বোনেরা সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। বাংলাদেশে শিবির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটা উদাহরণ কেউ দিতে পারবে না, শিবিরের কোনো নেতা তৃণমূল থেকে একদম কেন্দ্র পর্যন্ত; কোনো বোনকে, কোনো নারীকে শ্লীলতাহানি করেছে, কোনো ধর্ষণ করেছে। একটা উদাহরণও দিতে পারবে না।’
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ফাউন্ডেশন সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভুইয়া, রাকসু ভিপি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও চাকসুর ভিপি ইব্রাহিম হোসেন রনি; রাজশাহী মহানগর সভাপতি শামীম উদ্দীন ও রাজশাহী মহানগরের সাবেক সভাপতি সিফাত উল আলম। সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি মাহমুদুল হাসান মাসুম।