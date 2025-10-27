৪ দফা দাবিতে রাবির সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সায়মা হোসাইনের মৃত্যুর সঠিক তদন্তসহ চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারিস রোডে এ বিক্ষোভ করেন তাঁরা। আগামী তিন দিন ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে বিক্ষোভ করবেন শিক্ষার্থীরা।
বিক্ষোভে শিক্ষার্থীরা ‘দায়িত্বে গাফিলতি কেন? প্রশাসন জবাব চাই’, ‘চিকিৎসাকেন্দ্র নামে নাপা সেন্টার সংস্কার চাই’, ‘আজ সায়মা, কাল আমি, নয়তো আপনি’, ‘সায়মা হত্যার বিচার চাই’ ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।
চার দফা দাবির মধ্যে রয়েছে সায়মার মৃত্যুর সঠিক তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা, নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের সংস্কার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলের একটি অংশ সায়মার নামে নামকরণ করা।
শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে সায়মা ডুবে মারা গেলেও কর্তব্যরত প্রশিক্ষকেরা সময়মতো কোনো ব্যবস্থা নেননি।
এ সময় ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইবনে ফজল বলেন, সায়মার মৃত্যুর সময় তিনজন প্রশিক্ষক উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু কেউই তাঁর অনুপস্থিতি টের পাননি। পরে অন্য জায়গা থেকে লোক এনে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। একজন শিক্ষার্থী ডুবে যাচ্ছে অথচ প্রশিক্ষকেরা কিছুই করছেন না, এটা অকল্পনীয়।
মাহাদি হাসান নামের আরেক শিক্ষার্থী বলেন, ‘রাষ্ট্র ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই মৃত্যুর দায় এড়াতে পারে না। আমরা তিন দিন ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন করে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করব। তিন দিনের মধ্যে দাবি মানা না হলে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করব।’
এর আগে গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিংপুলে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিহত হন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সায়মা হোসাইন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাসেবার অব্যবস্থাপনা ও বিচারের দাবিতে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করেন শিক্ষার্থীরা।
পরে উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খানকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।