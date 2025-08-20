বাংলাদেশি হিসেবে পুশ ইন করা ৬ ভারতীয় নাগরিক আটক

কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠানো (পুশ ইন) ভারতীয় ছয় নাগরিককে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে আটক করা হয়েছে। তারা তাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।
আজ বুধবার বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পুলিশ অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার আলীনগর ভূতপুকুর এলাকা থেকে ওই ছয়জনকে আটক করে।
চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এন এম ওয়াসিম ফিরোজ ছয়জন ভারতীয়কে পুলিশ হেফাজতে রাখার তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লিতে ইটভাটায় কাজ করা নারী-শিশুসহ এ ছয়জনকে ‘বাংলাদেশি’ হিসেবে দেখিয়ে গত ২৬ জুন কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ। এরপর তারা চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসে অবৈধভাবে বসবাস শুরু করে।
আটক ছয় ভারতীয় নাগরিক হলো পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মুরারাই থানার বাসিন্দা মো. মন্নু শেখের ছেলে দানেশ (২৮), মো. ভোদু শেখের মেয়ে সোনালী খাতুন (২৬), সেরাজুল শেখের মেয়ে সুইটি বিবি (৩৩), আজিজুল দেওয়ানের ছেলে কুরবান সেখ (১৬) ও ইমাম দেওয়ান (৬) এবং মো. দানেশের ছেলে মো. সাব্বির শেখ (৮)।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মতিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ছয়জন ভারতীয় নাগরিক থানা হেফাজতে আছে। আমরা বিষয়টি বিজিবিকে জানিয়েছি। তারা বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ভারতে ফেরত পাঠানো হবে।’