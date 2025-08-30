বাইচের নোকার সঙ্গে বরযাত্রীর ট্রলারের সংঘর্ষ, নিহত ২

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার মহড়া চলাকালে বরযাত্রীবাহী শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১০-১২ জন। তাঁরা স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনাটি ঘটে গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর ইউনিয়নের দহকুলা ব্রিজের কাছে।
উল্লাপাড়া মডেল থানার ডিউটি অফিসার (এএসআই) ওমর ফারুক শনিবার সকালে আজকের পত্রিকাকে মুঠোফোনে জানান, নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার আগে মহড়া শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। এ সময় বরযাত্রীর একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে বাইচের নৌকার সংঘর্ষ হয়। এতে বাইচের দুই সদস্য মারা যান এবং এ ঘটনায় ১০-১২ জন আহত হন। আহতদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, নিহতদের মরদেহ থানায় রাখা হয়েছে। তবে এখনো তাদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে বিস্তারিত জানানো হবে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাকসা দক্ষিণপাড়া ‘মায়ের দোয়া’ নামে একটি বাইচের নৌকা মহড়া শেষে ফেরার পথে দহকুলা ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বরযাত্রীবাহী শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে বাইচের নৌকাটি ডুবে যায়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।