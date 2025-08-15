বাউফল থানার হাজতে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

পটুয়াখালীর বাউফল থানার হাজতের ভেতরে রাকিব সিকদার (২০) নামে এক আসামি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।
রাকিব বাউফল পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাহাবুদ্দিন সিকদারের ছেলে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে পৌর শহরের চন্দ্রপাড়া সড়কের পাশে জেলা বারের সদস্য অ্যাডভোকেট এনামুল হকের বাড়িতে চুরি করার জন্য প্রবেশের অভিযোগে রাকিবকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়। এএসআই মাসুদ খলিফা তাঁকে হাজতে রাখেন।
ডিউটিরত এএসআই মো. শাহীন হাওলাদার বলেন, ‘সিসি ক্যামেরার ফুটেজে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পাই, রাকিব কম্বল ছিঁড়ে গ্রিলের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুলিশ সদস্যদের নিয়ে হাজতের দরজা খুলে তাকে উদ্ধার করি। রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।’
পরে রাকিব সিকদার বলেন, ‘আমি গাঁজা খেয়েছিলাম অ্যাডভোকেট এনামুল হকের বাড়ির সামনে। গন্ধ পেয়ে তাঁর স্ত্রী আমাকে চোর বলে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আমি নেশা করি, কিন্তু চুরি করিনি। অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি।’
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান সরকার বলেন, চুরির অভিযোগে রাকিবকে আটক করা হয়েছিল এবং শুক্রবার আদালতে পাঠানোর কথা ছিল। আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে ডিউটি অফিসারের কক্ষে রাখা হয়েছে।