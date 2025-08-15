হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

বাউফল থানার হাজতে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

রাকিব সিকদার

পটুয়াখালীর বাউফল থানার হাজতের ভেতরে রাকিব সিকদার (২০) নামে এক আসামি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাতে এ ঘটনা ঘটে।

রাকিব বাউফল পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাহাবুদ্দিন সিকদারের ছেলে।

থানা সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে পৌর শহরের চন্দ্রপাড়া সড়কের পাশে জেলা বারের সদস্য অ্যাডভোকেট এনামুল হকের বাড়িতে চুরি করার জন্য প্রবেশের অভিযোগে রাকিবকে আটক করে পুলিশে দেওয়া হয়। এএসআই মাসুদ খলিফা তাঁকে হাজতে রাখেন।

ডিউটিরত এএসআই মো. শাহীন হাওলাদার বলেন, ‘সিসি ক্যামেরার ফুটেজে হঠাৎ চোখ পড়তেই দেখতে পাই, রাকিব কম্বল ছিঁড়ে গ্রিলের সঙ্গে গলায় ফাঁস দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য পুলিশ সদস্যদের নিয়ে হাজতের দরজা খুলে তাকে উদ্ধার করি। রাত ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।’

পরে রাকিব সিকদার বলেন, ‘আমি গাঁজা খেয়েছিলাম অ্যাডভোকেট এনামুল হকের বাড়ির সামনে। গন্ধ পেয়ে তাঁর স্ত্রী আমাকে চোর বলে পুলিশের হাতে তুলে দেন। আমি নেশা করি, কিন্তু চুরি করিনি। অপবাদ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি।’

বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান সরকার বলেন, চুরির অভিযোগে রাকিবকে আটক করা হয়েছিল এবং শুক্রবার আদালতে পাঠানোর কথা ছিল। আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে ডিউটি অফিসারের কক্ষে রাখা হয়েছে।

সম্পর্কিত

চাঁদাবাজির অভিযোগে সিরাজগঞ্জে তিন পুলিশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর মামলা

রাজশাহীতে ঘর থেকে দুই সন্তান ও বাবা-মায়ের লাশ উদ্ধার

এক বছরে বগুড়ায় ১১ হামলায় আহত ৩৪ পুলিশ

উল্লাপাড়ায় নিখোঁজের তিন দিন পর গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

জামায়াতের সাবেক এমপির সুপারিশপ্রাপ্ত আজমীরা শিক্ষক নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য

৩ দফা দাবিতে রাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের গণ-অনশন

রাবিতে স্থগিত হওয়া ‘জুলাই ৩৬: মুক্তির উৎসব’ আগামীকাল

বগুড়া মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি গ্রেপ্তার

৮ হাজার টাকা সুদসহ ২২ হাজার দাবি, ডেকে নিয়ে খুন

রাবিতে পোষ্য কোটা পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা