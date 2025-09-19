হোম > সারা দেশ > রাজশাহী

রাজশাহীতে পিস্তল হাতে ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা, পুলিশের দাবি—নজরে আসেনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী

ভাইরাল ছাত্রলীগ নেতা। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহীতে অস্ত্র হাতে পলাতক ছাত্রলীগ নেতার একটি ছবি সামাজিকমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে জেলার রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে তোলপাড়। অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। তবে পুলিশের দাবি, ছবিটি তাদের নজরে আসেনি।

জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিটি নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নগর শাখার সাবেক মানবসম্পদ উন্নয়নবিষয়ক উপসম্পাদক ইয়াসির আরাফাত আপনের। তিনি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং ২০২২ সালের ১১ মার্চ অনুমোদিত রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগ কমিটির নেতা। ওই কমিটির সভাপতি রকি কুমার ঘোষের সবচেয়ে আস্থাভাজন।

এ ছাড়া নগর ছাত্রলীগের পরের কমিটির নেতাদেরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আপন। তিনি রাজশাহীতে ইয়াবা ব্যবসার ডিলার হিসেবেও পরিচিত। ব্যবহার করেন প্রাইভেট কার, দামি ব্র্যান্ডের মোবাইল ফোন ও দামি মোটরসাইকেল।

অস্ত্র হাতে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা গেছে, কালো পাঞ্জাবি পরে মাস্ক দিয়ে মুখ ঢেকে হাতে পিস্তল নিয়ে সেটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করছেন আপন। একটি রাস্তায় দাঁড়ানো অবস্থায় ভাইরাল হওয়া ছবিটি রাতের। এ সময় আশপাশে মানুষের উপস্থিতি ছিল না। এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনের ব্যবহৃত মোবাইলে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সংযোগ পাওয়া যায়নি।

আরও জানা গেছে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে ক্ষমতার দাপটে রাজশাহী বিভাগীয় খাদ্য পরিবহন (সড়কপথ) ঠিকাদার কর্মচারী ইউনিয়নের ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক পদটি দখল করেন আপন। আর এ ক্ষেত্রে তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁর বাবা আওয়ামী লীগ নেতাদের ঘনিষ্ঠ শাহ আলম। ঠিকাদার কর্মচারী ইউনিয়ন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন শাহ আলম। ছেলে আপনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

আপনের এলাকার একজন বাসিন্দা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) জানান, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হলেও আপন প্রকাশ্যে ছিলেন। সম্প্রতি ছবিটি ছড়িয়ে পড়লে তিনি আত্মগোপন করেন। এখন ঢাকার বারিধারায় আছেন বলে জানান তিনি।

ওই বাসিন্দা আরও বলেন, অজানা এক রহস্যজনক কারণে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলাও হয়নি। আপন ও তাঁর বাহিনীর আতঙ্কে আছেন এলাকার লোকজন।

আরেক প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘আমরা এলাকাবাসী এমন একজন দুর্ধর্ষ ব্যক্তি এবং তাঁর বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করছি। পাশাপাশি তাঁকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মহানগর পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র গাজিউর রহমান বলেন, ‘বিষয়টি আমাদের জানা নেই। আমরা খোঁজ নেব। এ রকম ঘটনা ঘটলে অবশ্যই অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’

